Depois de ter lançado The Life of Pablo em 2016, Kanye West cancelou várias datas e chegou a ser hospitalizado por motivos psiquiátricos. Não tem feito muito desde então. Em Março, anunciou um novo disco, que se chamaria Turbo Grafx 16, mas ainda não o tinha lançado. Até agora.

Após ter abandonado a rede social durante uns tempos, o rapper e produtor voltou ao Twitter para escrever uma série de tweets que, diz, serão compilados num livro de filosofia – redigido em tempo real na internet – e incluem palavras de apoio a Donald Trump, algo que lhe granjeou elogios dentro da comunidade de apoiantes do presidente norte-americano outrora pouco dados a palavras simpáticas sobre Kanye. Além disso, anunciou também, numa fase inicial, um álbum a solo, de sete canções, para sair dia 1 de Junho, e outro a meias com Kid Cudi para ser lançado uma semana depois. Entretanto, mencionou que havia outros três discos produzidos por ele (faceta da qual tem andado arredado nos últimos anos). A 25 de Maio sairá um álbum de Pusha T, o rapper que perfaz metade dos Clipse com o irmão No Malice e tem acompanhado West em digressões (foi com ele ao Sudoeste em 2011, só para os versos de Runaway), Nas, o lendário autor de Illmatic que tem colaborado com Kanye ao longo dos anos, para sair dia 15 desse mês, e, por fim, a cantora Teyana Taylor, a 22 de Junho.

Tudo isto pode mudar e é sempre possível, e até provável, que mais música de West seja noticiada.

