Larry Harvey, o homem que há cerca de três décadas transformou uma pequena celebração do solstício de Verão numa praia da Califórnia num dos mais mediáticos festivais do calendário anual de eventos nos Estados Unidos, morreu na manhã deste domingo, aos 70 anos, num hospital de São Francisco, noticia o The New York Times. Não resistiu às sequelas do ataque cardíaco que tinha sofrido a 4 de Abril, e que tinha obrigado à hospitalização.

Harvey foi o inventor do festival Burning Man, que todos os anos, no Verão – e desde 1992 em Black Rock City, no deserto do Nevada –, reúne dezenas de milhares de participantes de todo o mundo para viverem uma semana diferente.

Enquanto festival de contracultura, é difícil defini-lo: permite a cada um dos participantes criar in loco instalações interactivas de grande dimensão, fazer música, teatro, vestir-se como quiser (ou despir-se). E, no último dia, também participar nessa celebração ritual e iniciática que consiste em queimar essa escultura gigante representando um gigante homem de madeira – daí o nome do festival, Burning Man (Homem a arder).

Tudo começou em Junho de 1986, quando Larry Harvey – que por essa altura vivia em São Francisco, onde ia saltando de emprego em emprego: carteiro, taxista, cozinheiro, jardineiro… –, desceu à Baker Beach com o amigo Jerry James e decidiu assinalar o solstício de Verão queimando um homem de madeira com oito metros de altura. Em pano de fundo, via-se a famosa ponte Golden Gate.

A cena foi presenciada por uma dúzia de curiosos, número que foi aumentando nos anos seguintes, já que Harvey decidiu repetir e caprichar na filosofia dessa experiência.

Em entrevista à BBC, em 2016, Larry Harvey explicou que na primeira vez queria assinalar “o aniversário do rompimento de uma relação passional”. Porém, depois, surgiram versões bem mais criativas a justificar a performance: que ele estaria a queimar a própria namorada, ou o advogado dela. “Eu fi-lo, apenas, porque queria fazer algo de interessante; nem sei de onde veio o homem de madeira”, acrescentou.

"Dez mandamentos"

Com o tempo, e fruto da atenção que foi conquistando ano a ano, Harvey criou uma espécie de filosofia a presidir à organização do festival, que acabou por verter numa tábua com “dez mandamentos”, entre os quais pontuavam princípios (e exigências) de radicalismo, inclusão, participação, comunitarismo, auto-expressão, imediatismo, gratuitidade.

No início da década de 90, Larry Harvey transferiu a iniciativa para o deserto do Nevada e, ano após ano, o número de participantes foi crescendo. Na edição de 2017 – que ficou marcada pela morte de um participante –, a organização contabilizou cerca de 70 mil presenças, e o orçamento do festival chega aos 30 milhões de dólares (quase 25 milhões de euros).

Nunca foi fácil definir com precisão em que é que consiste o festival Burning Man, além de se saber que termina com uma espécie de equivalente à “Queima do Judas” no final da Quaresma em Portugal. A esta “rave do deserto” já chamaram "retiro espiritual", “carnaval cibernético”, “feira alucinogénia”, “uma declaração de independência da contracultura”, ou apenas uma desculpa para se passar uma semana no meio de intenso calor e das tempestades de areia do deserto.

E, lembra a BBC, houve também quem escrevesse que se tratava do encontro do Mad Max com Woodstock.

Numa declaração após a morte de Larry Harvey, Marian Goodell, que preside à estrutura profissional que anualmente organiza o festival, disse que não é possível colar um rótulo ao seu fundador. “Larry não se encaixava em nenhum molde; ele quebrava-o no modo como vivia a sua vida”, realçou, citada pela BBC. E classificou Harver como “um filósofo” (na estrutura organizativa do festival, Larry era designado como Chief Philosophical Officer), “um visionário, um mentor”. “Vamos sentir, durante anos, a falta da companhia dele no nosso dia-a-dia, mas devido ao seu espírito e àquilo que ele foi, nós verdadeiramente nunca ficaremos sem ele”, acrescentou Marian Goodell, ao mesmo tempo que confirmou que o festival vai continuar.

Os milhares de participantes que, entre 26 de Agosto e 3 de Setembro próximo, vão acorrer a Black Rock City vão certamente sentir também que Larry Harvey continua aí presente. "Se há uma coisa que sabemos com certeza, é que Larry quer que queimemos o homem”, assegura, em comunicado, a direcção do festival Burning Man.

