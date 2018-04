Não é ainda a exposição de teor mais abrangente prometida para 2019 no Museu Estremenho e Ibero-americano de Arte Contemporânea (MEIAC), em Badajoz, mas é uma mostra “iniciática” do que será (do que tem sido) a carreira de Manuel Casimiro (n. Porto, 1941), artista que tem tido mais visibilidade fora do que dentro do seu país. Estruturas, índices e protótipos é o título da mostra que vai ser apresentada em Maio em Lisboa, entre os dias 11 e 30 de Maio, no Espaço Camões da Livraria Sá da Costa.

Na histórica loja do Chiado, Casimiro vai apresentar pintura recente, fotografia, escultura da década de 70 e ainda fazer o lançamento de um livro-de-artista, e entre eles haverá algumas peças inéditas em Portugal.

“Mais do que fazer carreira, tenho-me mais preocupado em fazer um percurso, que sei que é um caminho solitário, de investigação permanente, de desafio à inteligência e à memória”, diz o artista ao Ípsilon, como que reflectindo sobre o seu lugar na cena artística actual.

Essa carreira é agora revisitada, num primeiro momento – com curadoria de António Cerveira Pinto, que está também a preparar a exposição no MEIAC –, com a apresentação de obras criadas por Manuel Casimiro ao longo das últimas quatro décadas. Na Livraria Sá da Costa, irá mostrar algumas peças inéditas em Lisboa, mas já apresentadas em Macau e depois no Porto. São quadros em que o artista inscreve os conhecidos “ovóides casimirianos” – simultaneamente presenças pictóricas e linguísticas que vem trabalhando desde a década de 70 – sobre fundos verdes, vermelhos e negros.

Uma outra série, Photographies Erotiques, documenta a intervenção realizada sobre um álbum de teor erótico produzido em França nos finais do século XIX, mas adquirido por Casimiro em Portugal junto de um coleccionador e bibliófilo.

Outra publicação, L’univers des Orientalistes, de Gérard-Georges Lemaire, foi também objecto de intervenção e apropriação do artista, e será exposto na livraria do Chiado em simultâneo com o lançamento de uma nova edição da obra, agora em livro-objecto.

O quarto capítulo da exposição, no chão da Sá da Costa, será a reconstituição da instalação que Manuel Casimiro realizou, em 1975, na Sociedade Nacional das Belas Artes (SNBA), também em Lisboa, sob a título Estrutura de frutos e legumes – e que foi literalmente uma composição de tomates, batatas, peras, laranjas e limões numa malha ortogonal, a rimar com outra experiência feita pelo artista no ano anterior, com pedras de basalto sobre a areia da Praia da Luz. “Era uma metáfora sobre o processo de transformação da matéria e do pensamento", recorda Casimiro.

