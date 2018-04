O Hospital de São João, no Porto, detectou esta semana casos de sarna em três doentes internados num serviço e admite que a doença foi transmitida a alguns profissionais de saúde. A escabiose, ou sarna, é uma das doenças parasitárias humanas mais frequentes e é contagiosa, tendo tratamento.

"Neste momento, não há razão para medidas adicionais, não sendo este tipo de situação motivo para encerramento de espaços ou unidades", afirmam responsáveis daquela unidade, numa nota enviada à Lusa, acrescentando que foram detectados num serviço médico três casos de escabiose em doentes internados. Verificou-se também a transmissão a alguns profissionais de saúde desse serviço, mas o hospital não especifica quantos.

A sarna humana ou escabiose é uma doença cutânea contagiosa, causada por um parasita. Entre os sintomas estão geralmente a comichão ou prurido, sobretudo durante a noite. Surgem também erupções cutâneas.

"Imediatamente após o diagnóstico foram implementadas todas as medidas de controlo de infecção preconizadas e foi instituído tratamento adequado desses doentes". A unidade hospitalar anota que um doente pode transmitir a infecção antes mesmo de se apresentar com sintomas, podendo por isso ocorrer transmissão a outros doentes ou profissionais durante a fase pré-diagnóstico. Por essa razão, "foi activado o protocolo institucional de actuação para estas situações, incluindo as medidas de controlo de transmissão, o tratamento de todos os profissionais e dos doentes, bem como a procura activa para detecção precoce de quaisquer novos casos".

