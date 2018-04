O socialista Manuel Alegre avisou nesta sexta-feira que uma "reedição do bloco central" seria um "grande retrocesso e colocaria em risco" o PS, salientando que, mesmo com uma maioria absoluta, os socialistas devem "manter a convergência de esquerda".

"Uma viragem à direita, ou uma reedição do bloco central, ou uma inversão destas politicas seria um grande retrocesso e colocaria em risco, não tenho dúvida nenhuma, o Partido Socialista, tal como aconteceu àqueles partidos socialistas e sociais-democratas que se aliaram à direita para fazer a política da direita", avisou o antigo candidato à Presidência da Republica, em Braga, num jantar evocativo do 25 de Abril.

Para aquele que foi um dos fundadores do PS, a actual solução governativa "foi uma revolução pacífica" na democracia portuguesa: "Havia aqui um mito, que era o mito do arco da governação e isso mutilava a democracia porque retirava da responsabilidade do Governo forças políticas que representavam uma parte significativa da sociedade", explicou.

Manuel Alegre, que durante o discurso repetiu várias vezes que António Costa (primeiro-ministro) teve "a coragem e o mérito" de avançar para uma solução inédita, considerou que a apelidada "geringonça" acabou por "restituir ao Parlamento a centralidade da democracia, a democracia deixou de estar mutilada, deixou de estar coxa e mostrou que é no Parlamento que se fazem e desfazem os governos".

No entanto, depois de enaltecer aquela solução governativa, o também antigo deputado lembrou que "não é fácil" manter a "geringonça", deixando de passagem um recado aos bloquistas. "Eu pedia ao Bloco de Esquerda que moderasse por vezes a linguagem em relação ao PS", apontou.

Entre elogios a António Costa e àquela que chamou a "nova geração" socialista, Manuel Alegre foi deixando também alguns avisos: "Não temos que nos deslumbrar com o poder, o poder não é um fim em si mesmo, fico sempre um bocado desconfiado quando vejo o PS deslumbrar-se consigo mesmo ou com o poder, espero que isso não aconteça".

Por isso, salientou, que mesmo que os socialistas tenham maioria absoluta nas próximas eleições legislativas, não devem deixar cair a "geringonça".

"É claro que o PS pode vir a alcançar uma maioria absoluta, isso é normal, mas mesmo que tenha deve manter esta política, deve resistir à tentação centrista, resistindo ao 'canto de sereia' da direita e mantendo esta convergência à esquerda, esta fidelidade aos valores do socialismo, da liberdade e da igualdade".

