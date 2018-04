Uma resposta notável

A resposta do primeiro-ministro ao discurso de Marcelo, no 25 de Abril, foi, sem dúvida, notável. Tenho, para mim, que a resposta foi, até, bastante melhor do que o discurso. Costa teve fina ironia, ao afirmar que é difícil interpretar a arte moderna. E penso que a ironia do primeiro-ministro tem perfeito cabimento, porque ninguém leva a sério o discurso do Presidente. O mínimo que se poderá dizer dele é que foi estranho, absurdo e irracional. Não faz sentido falar em messianismos, populismos e sebastianismos, quando o país está bom e recomenda-se! A pujança da nossa economia é uma realidade indesmentível. E o funcionamento das instituições democráticas também. Só em épocas de profunda degradação politica, económica, social e moral se poderá compreender um discurso desse tipo.

O primeiro-ministro sublinhou que apenas o Presidente poderá dizer a quem se estava a referir. E depois disse, de novo em tom irónico, o que lhe pareceu mais lógico: creio que não se referia a ele próprio! Com efeito, se o Presidente considera que representa o perigo de sebastianismo, populismo e messianismo, de que falou, e alerta os portugueses para a sua existência, as coisas ainda são mais estranhas, absurdas e irracionais. Não há nenhuma humildade deste mundo que justifique tal postura. Parece-me, antes, uma total falta de senso e lógica.

Simões Ilharco, Lisboa

E depois do Abril

Sim, o 25 de Abril precisa e merece ser marcado. O que falta hoje, fundamentalmente, das expectativas criadas? Fundamentalmente falta sermos governados por gente séria. Séria materialmente, no sentido de não meter no bolso o que não é deles, e séria intelectualmente, sem prometer a Lua para amanhã e a Via Láctea para a semana. Se estiver garantido, sermos governados por gente séria, já será um excelente princípio para chegarmos ao que nos falta.

Como não acredito que eles se tornem sérios por iniciativa própria, o que faz falta é escrutiná-los e pressioná-los para o passarem a ser. Infelizmente não costuma assim ser. A malta continua a avaliá-los na perspectiva tribal e facciosa, como no (mau) futebol, mesmo quando estão em causa faltas de vergonha e roubos escandalosos. Assim sendo, pode a malta continuar a erguer o cravo vermelho uma vez por ano, que no resto nada irá mudar de relevante.

Carlos J F Sampaio, Esposende

Recordar

No dia 26 de Abril passaram 32 anos sobre um acontecimento não tão libertador como o nosso 25 de Abril mas antes terrivelmente significativo: a explosão do reactor de Chernobyl. Ameaças como esta, que espalhou radioactividade por toda a Europa, e outras ainda piores, podem dar-se em qualquer momento e sem aviso prévio. E nós temos aqui à nossa porta a central de Almaraz, que já ultrapassou o seu tempo de vida e que pretendem ampliar para mais 20 anos. Ninguém protesta, os Governos portugueses ajoelham perante o Governo castelhano, a UE não emite um pio - até acontecer o pior. E nessa altura cairão torrentes de lágrimas de crocodilo.

Fernando Pessoa

