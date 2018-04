1. A história do barão Bodo von Bruemmer, o alemão que, aos 95 anos, decidiu plantar vinha em Colares e ainda viveu mais 10 anos, a tempo de desfrutar dos seus próprios vinhos, é um exemplo de vida emocionante e inspirador. Em apenas de duas décadas, os vinhos do Casal St. Maria tornaram-se conhecidos e, alguns, até são uma referência entre nós.

O homem que tomava as suas decisões com a ajuda de um pêndulo morreu em 2016. Nesse mesmo ano, o neto, Nicholas von Bruemmer, deixou a banca na Suíça e mudou-se para Colares, para prosseguir com o projecto do avô. No último FUGAS, através de Alexandra Prado Coelho, ficámos a saber que o neto do barão vai dar uma volta nos vinhos da casa. Acha-os “um diamante em bruto mas em mau estado, que precisava de ser polido nas várias faces”.

Vai continuar a fazer vinhos DOC de Colares (brancos de Malvasia e tintos de Ramisco), mas tenciona ser mais selectivo em relação às quase duas dezenas de variedades que o barão plantou, mantendo, no entanto, a aposta nas castas internacionais, porque para Nicholas, como sublinhava Alexandra Prado Coelho, “é isso que pode diferenciar o Casal”. “O meu avô não era português e se o Casal Sta. Maria é uma casa portuguesa, a família dá-lhe um toque internacional. Para mim é um desafio fazer deste vinho um sucesso com castas internacionais”, afirmou.

Imaginem que um produtor nacional ou um angolano com muito dinheiro decidiam investir na ilha do Pico e que, além de Arinto, Terrantês e Verdelho, plantavam também Sauvignon Blanc, Chardonnay, Riesling e Pinot Noir? Se o enólogo fosse bom, provavelmente também os vinhos dessas castas estrangeiras seriam bons, muitos frescos e salinos. Tal como Colares, também o Pico tem um “terroir” difícil mas extraordinário. Mas o que diríamos desses investidores? No mínimo, que se tratava de um projecto bastardo para o Pico e a viticultura portuguesa e que estavam a fazer vinhos sem interesse, porque nunca um Sauvignon Blanc, um Chardonnay, um Riesling ou o Pinot Noir do Pico, ou de Colares, chegarão perto do nível dos grandes vinhos dessas variedades produzidos nos seus lugares tradicionais.

Não faço ideia se os vinhos do Casal St. Maria se vendem bem fora de Portugal. Mas tenho sérias dúvidas de que os seus monocastas “estrangeiros” estejam nas cartas dos grandes restaurantes mundiais ou nas prateleiras das garrafeiras mais importantes. Se estiverem, faço já aqui um humilde acto de contricção. Mesmo vindo de Colares, serão sempre mais um Chardonay, mais um Sauvignon Blanc, mais um Pinot Noir igual a tantos outros que se fazem em todo o mundo. Ramisco e Malvasia de Colares, não, são únicos e inimitáveis, porque os lugares do vinho não se exportam. Só vinhos destes, originais e ligados ao lugar e à tradição, podem aspirar a estar ao lado dos grandes vinhos do mundo. Não é com imitações. Alguém que explique esta evidência ao banqueiro Nicholas von Bruemmer.

2. Pode ser-se duro com alguém que tem responsabilidades públicas e reincidir uma e outra vez nas críticas, apesar de não termos a mínima queixa de natureza pessoal do visado? Pode. É o que acontece comigo em relação ao presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP), Manuel Cabral, cuja forma demasiado discreta, legalista e formal de dirigir este organismo é altamente perniciosa para os interesses da Região Demarcada do Douro. E é-o porque a dimensão dos problemas regionais requeria alguém com pulso forte, sem medo de efectuar mudanças e de enfrentar os interesses instalados. Uma gestão conservadora não estimula a procura de soluções e ajuda à manutenção da paz podre que medra no Douro.

Mas Manuel Cabral é o culpado de tudo? Não. A quem, de facto, compete tomar decisões é ao Conselho Interprofissional do IVDP, que integra representantes do comércio e da produção. O presidente do IVDP tem voto de desempate. Em todo o caso, nada na lei, bem pelo contrário, o impede de tomar a iniciativa. Não o faz porque não é da sua natureza bater o pé aos diversos poderes. Mas devia fazê-lo, porque já se percebeu que tanto os representantes do comércio (liderados por Isabel Marrana, o cardeal de saias do Douro) como da produção (que os milhares de produtores do Douro nem conhecem, porque não foram eleitos) só pensam no interesse corporativo e, mesmo assim, mal.

Veja-se o que aconteceu na semana passada. Reunido sem qualquer debate público prévio, o Interprofissional do IVDP tomou duas decisões importantes: a primeira, proposta pelo comércio, foi de baixar um grau no teor alcoólico do vinho do Porto corrente. O mínimo passou de 19 para 18 graus, mas só para o vinho do Porto corrente. António Saraiva, da Associação das Empresas de Vinho do Porto (AEVP), explicou à Lusa que a ideia é “dar resposta à procura por parte dos consumidores que procuram vinhos mais leves”. O responsável acrescentou que, nas categorias especiais, se mantém a graduação alcoólica porque a decisão de alterar “ainda carece de estudos”.

Extraordinário! Com esta medida, limitada ao Porto corrente, as empresas de vinho do Porto querem é vender mais vinho mau e barato e, já agora, gastar menos dinheiro em aguardente. É mesmo isto que o sector precisa, reforçar a aposta nas gamas mais baixas?

A segunda medida aprovada, por proposta da produção, foi a redução do stock mínimo que é exigido para se poder ser comerciante de vinho do Porto para 75 mil litros, de modo a atrair novos operadores. Até agora, se alguém, por exemplo, quisesse começar a comprar vinho do Porto de 10, 20 ou mais anos, para revenda, como faz qualquer grande empresa do sector já instalada, estava obrigado a ter um stock de 150 mil litros, o equivalente a cerca de 500 mil euros. Parece uma medida boa, mas é para casos destes que se usa a expressão “a montanha pariu um rato”.

A medida pode ser boa para empresas médias, tipo Quinta do Crasto ou Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, mas para os milhares de pequenos produtores e para a geração mais talentosa de enólogos/produtores de DOC Douro que gostava de entrar também no vinho do Porto não adianta nada. Entrar no negócio com um investimento de 500 mil euros não era fácil, mas com 250 mil euros já é? Em que região vivem as luminárias que decidiram esta mudança?

E era tão fácil resolver o bloqueio existente. Bastava manter a exigência do stock mínimo de 150 mil litros para empresas sem vinhas, de modo a evitar a entrada de especuladores, e abolir o stock para quem produz as suas próprias uvas, limitando as compras à capacidade de produção de cada um. Os durienses mereciam mesmo melhor.

