Mesmo quem nunca tomou o café original ainda poderá recordar-se do slogan “O melhor café é o da Brasileira”. A publicidade resistiu mais do que o café original: inaugurado em 1903 passou por convulsões e nos últimos tempos até era um Il Caffe di Roma. Mas tudo mudou. Novamente ostenta o nome A Brasileira, novamente se voltou às origens. Que é como quem diz a Minas Gerais, de onde Adriano Telles, o fundador, trazia os grãos de café que, pela primeira vez em Portugal, começou a ser servido em chávena.

Não vem exactamente do mesmo local, contudo, sendo o grande desafio respeitar (e, nesse processo, continuar, como veremos) a história d’ A Brasileira, tratou-se de buscar a maior proximidade possível da origem. Encontrou-se a 150 quilómetros de distância do original, o suficiente, asseguram os responsáveis, para nos levar de volta no tempo e nos fazer sentir o mesmo que os clientes do café primitivo quando saboreavam a bebida — a saber, mínimo de acidez, notas pouco florais e mais achocolatadas e algum amargor.

É um blend exclusivo para A Brasileira desenvolvido pela Vernazza Coffee Roasters, que não se poupou a esforços para reconstituir essa genealogia de sabores que tornaram o café aqui lendário e que tem provocado uma certa peregrinação de saudade (e, simultaneamente, de descoberta). E, sim, é diferente do café que normalmente bebemos em Portugal: este é arábica — e de especialidade, a grande aposta d’ A Brasileira, que em breve vai alargar a carta de cafés até à Etiópia e Colômbia, sempre single origin.

Foto Nelson Garrido

É apropriado entrarmos no novo Pestana Porto – A Brasileira e ter uma pequena lição de cafés, como nos acontece. Ninguém consegue escapar ao seu passado e se este hotel até faz parte da Collections Hotels da cadeia Pestana (localizados em edifícios históricos) é porque antes do hotel houve café que, 115 anos após a sua fundação, há muito que integra o cada vez mais restrito grupo dos cafés históricos do Porto. A Brasileira voltou: em versão revista — e aumentada.

O hotel que agora abraça o café, abraça também a história de Portugal e exibe-se numa homenagem aos descobrimentos portugueses de que o café, a bebida, também faz parte. Não se surpreenda se no primeiro piso sentir um odor a café, ou se no quarto lhe chegar às narinas pimenta-rosa e, sim, é a canela que cheira no quinto: o tributo à epopeia marítima portuguesa é feito através das especiarias que os portugueses traziam para Europa. Se os barcos chegavam carregados delas, parece que em cada um dos pisos as descarregaram.

Pestana Porto – A Brasileira Rua de Sá da Bandeira, 91

4000-427 Porto

Tel.: 225 311 000

Site Horários: cafetaria, das 8h às 24h; restaurante, das 12h30 às 15h30 e das 19h30 às 23h. Café a 1,30€, refeições a 20€ (média) Preços: quartos a partir dos 189€ por noite.

Além das já referidas, cacau, anis e chá apresentam-se numa experiência olfactiva, prolongada visualmente nos quartos, onde as cabeceiras da cama exibem fotografias XL, emolduradas em painéis que piscam o olho à Art Déco, que fazem referência à especiaria do andar. Esse é, aliás, o elemento mais marcante dos 89 quartos que constituem a oferta do hotel. A decoração sóbria, tanto nas cores como no mobiliário, tem ali o seu ponto de fuga: no nosso quarto, por exemplo, a pimenta-rosa parece sair da parede. E como estamos no quarto andar (de um total de seis) já estamos no grupo de quartos grand view, ou seja, para os telhados da cidade (em alguns com bónus, como a Torre dos Clérigos ou a Sé).

A circunspecção geral das partes privadas do hotel, que conta com um ginásio e salas de conferências, é quebrada por instalações artísticas feitas com antigos bidões usados para transportar especiarias que aqui surgem como elementos de art pop. Excessos technicolor a quebrar uma paleta de cores que se faz predominantemente em tons discretos de castanhos, beges e dourados — há um papel de parede que lembra mesmo a serapilheira dos sacos de café (os verdadeiros encontramos como almofadas no pequeno pátio instalado no saguão, em que uma das paredes é um jardim vertical). E café, sempre o café, é o que haverá em breve em cada piso do hotel, em pequenas estações equipadas com máquinas e moinhos — será self-service com instruções: mesmo o mais distraído com a história do local poderá terá uma experiência A Brasileira.

Foto Nelson Garrido

E a experiência A Brasileira começou como armazém de café (e também de farinha, chá de mate, cana de Paraty e goiabada) e, eventualmente, cafetaria, graças à persistência do fundador que, durante 13 anos, ofereceu xícaras de café de maneira a tornar a sua marca popular. O sucesso levou à ampliação e, em 1938, reabriu dividido informalmente como “A Brasileira pequena” e “A Brasileira Grande”: na “pequena” manteve-se um cariz popular (tanto que, entre a decoração sumptuosa se vêem placas de latão com o aviso: “Não cuspir no chão”); na “grande” arrogou-se de um lado mais burguês e literato.

Poucas cafetarias e restaurantes de hotel estão tão obviamente voltadas a um público externo como estas e tal deve-se a essa origem de “pé de rua”, com uma enorme fachada convidativa, onde sobressai a icónica pala de vidro e ferro que continua a tutelar os escudos da República Portuguesa e dos Estados Federativos do Brasil.

Agora, a pala dá entrada para o restaurante, onde entre frisos de alabastro de Vimioso, paredes de mármore, espelhos franceses, baixos-relevos de Henrique Moreira, o chef Rui Martins (o mesmo do Rib Beef & Wine, no Pestana Vintage Porto) reinterpreta a cozinha tradicional e conta as histórias por detrás da reinvenção de cada prato.

Positivo/Negativo Positivo Localização Na Rua Sá da Bandeira, a dois passos dos Aliados e outros dois da Estação de São Bento, o hotel é um ponto de partida privilegiado para explorar (e viver) a cidade Negativo Estacionamento Em plena Baixa do Porto, o estacionamento é um bem escasso. Uma avença com um parque vizinho está a ser negociada e é urgente para um hotel cinco estrelas.

Voltamos ao café, à cafetaria que ocupa a mesma esquina do edifício onde tudo começou. A decoração sumptuosa continua a fazer-se de lambris de mármore, tectos trabalhados a dourado, espelhos enormes, colunas que parecem esculpidas nas paredes; o mobiliário foi redesenhado e as cadeiras apresentam-se com o logótipo, à laia de monograma, antigo, com o velhote e o slogan “O melhor café é o da Brasileira”.

Os portuenses parece que se reencontraram com o velho hábito — durante a manhã as mesas estão muito compostas e o famoso “4 de Maio”, o bolo (sem açúcar mas generoso em ameixa, damasco e frutos secos) cujo nome é a data de inauguração d’ A Brasileira, já vai adiantado. Falta, porventura, ganhar o início da noite, uma aposta desta reencarnação: a partir das 19h troca-se de pele, com a iluminação e a música a mudar, e os cocktails a saírem do armário (à sexta e sábado há DJ Rui Trintaeum).

Voltamos ao café — mesmo desprezando o chá Compagnie Coloniale, que também se serve. Se a receita é única, como nos dizem, o resultado, afirmamos, é inesquecível e duradouro. Se é o melhor? É uma questão de provar.

