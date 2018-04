"A praia do Carvoeiro é provavelmente uma das melhores praias que vimos durante as nossas viagens pela Europa." É assim que começa a avaliação do site European Best Destination relativa a 2018. Numa lista de melhores praias europeias, o destaque vai para a praia portuguesa.

"O mar é lindo, a água não é nem muito quente nem muito fria, as ondas podem ser fortes ou calmas o suficiente para um pouco de paddling e para descobrir as grutas nas falésias em torno da costa", continua a descrição.

Na lista surge ainda um segundo destino português: a praia da Fuseta, em Olhão.

Para além das praias portuguesas, a lista de 15 destinos europeus contempla também praias gregas, irlandesas e espanholas.

A lista completa das melhores praias europeias, segundo o site European Best Destination:

Praia do Carvoeiro (Portugal)

Ilha Marathonisi (Grécia)

Praia de Pelješac (Croácia)

Praia de Elafonisi (Grécia)

Zaquintos (Grécia)

Atrani (Itália)

Ilha de Sakarun (Croácia)

Praia da Fuseta, ilha da Armona (Portugal)

Calella de Palafrugell (Espanha)

Saint Malo (França)

Pizzomunno (Itália)

Saint Ives (Inglaterra)

Sarakiniko (Grécia)

Xi (Grécia)

Castlecove (Irlanda)

