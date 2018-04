Foi durante essa curta paragem em Portugal, antes de rumarem de novo ao Oriente, e desta vez à China, para participarem na cerimónia de entrega dos prémios Gourmand Awards, que decorre em Yantan e para os quais Daniela Ricardo está nomeada com o seu livro Cozinhar com Amor, que a Fugas os foi encontrar no Porto, na casa que alugaram bem perto do Parque da Cidade.

PUB

Luís Baião, 45 anos, poderia ser um protagonista destas pginas em nome individual. Pelo número de viagens e eventos que já organizou, pelos milhares de pessoas que escolheram a sua companhia, e a marca Zen Family, para conhecer geografias mais ou menos distantes, desde Marrocos até ao Butão, desde a Índia até ao Perú.

Daniela Ricardo, 42 anos recém-feitos, também podia estar nestas páginas sozinha, pela dedicação que já emprestou à cruzada pela alimentação consciente e saudável e pelo esforço que dedica à divulgação dos benefícios de escolher alimentos naturais, sazonais, locais. Enfermeira durante mais de 20 anos no Instituto Português de Oncologia, foi durante muitos anos responsável pelo Instituto de Macrobiótica no Porto. Hoje em dia é a cara do projecto BioFamily, onde organiza cursos e palestras sobre alimentação consciente e saudável, dá consultas de nutrição e workshops de culinária, e faz retiros onde todos estes ingredientes se põem à mistura.

PUB

Mas a verdade é que estes dois protagonistas devem surgir como se fossem apenas um, tal é o grau de integração a que chegaram a Zen Family e a Biofamily.

Foto Adriano Miranda

Luís Baião e Daniela Ricardo são tão inseparáveis quanto parecem e a sua história só se torna mais extraordinária por ter acontecido há menos de meia dúzia de anos, no período de pós convalescença de Luís – a quem foi diagnosticado um cancro de nível IV na língua, em 2011, e Daniela Ricardo lhe passou a ir levar diariamente ao hospital umas marmitas com comida macrobiótica. Na verdade, não era a primeira vez que se cruzaram.

Conheceram-se há uns 15 anos num evento de fim de ano organizado pelo organismo onde ambos tiraram o curso de macrobiótica, apesar de não terem frequentado a mesma turma. Mas o impacto não foi o melhor. “Ele já era assim, todo a mostrar tudo, sempre a partilhar... pensei cá para mim, ‘que armante’!”, conta Daniela Ricardo. Luis Baião também não ficou bem impressionado. “Tudo muito certinho, a condizer, pensei que era mais uma betinha”, ironiza. Luís seguiu a vida, sempre a organizar viagens. Daniela continuou dedicada à enfermagem e aos tachos e panelas - “sempre gostei de fazer experiências, e adoro cozinhar”.

Tudo mudou durante a convalescença de Luís. O cancro foi debelado em São Paulo, no Brasil, onde se submeteu a agressivos tratamentos de radio e quimioterapia. Mas as consequências foram enfrentadas em Portugal: a quimioterapia destruiu-lhe a cabeça dos fémures, teve de aguardar dois anos para cicatrizar as necroses e outros tantos poder colocar uma prótese em cada anca. Entretanto, e durante dois anos andou de muletas.

“Foi um choque para muita gente. O Luís das viagens e das caminhadas andava de canadianas, não se conseguia dobrar sequer. Mas aquela força de acreditar que iria recuperar, recuperou-me mesmo. Já disse ao médico que me operou que ele foi enganado: as próteses que me colocou já aprenderam a dançar kizomba e a praticar yoga, já subiram a Machu Pichu duas vezes, e três ao Ninho do Tigre, no Butão, já fizeram o Caminho de Santiago pela costa e já perderam a conta às vezes que subiram as dunas em Marrocos”, enumera divertido.

Foto Adriano Miranda

Em todas as viagens, Luís leva sempre um convidado especial, um facilitador que ajude a dar profundidade a temáticas variadas, como o feng shui ou a meditação. E agora vai sempre Daniela, claro, que acabou por se despedir da unidade de transplante de medula, onde trabalhava no IPO. Foi para conseguir dar resposta a uma agenda tão preenchida?

“Também foi. O meu corpo já não conseguia dar resposta a tantos compromissos. Houve tempos em que me zanguei com a chamada medicina convencional, por estar mais preocupada em controlar danos do que de facto a fazer prevenção das doenças. Mas já tinha feito as pazes com ela. Se saí do IPO foi para me poder dedicar, com mais tempo, a fazer algo em que sinto que posso fazer alguma diferença”, refere Daniela. Ter conhecimento e experiência na medicina convencional e em alguma das que chama de “medicinas complementares” ajuda-a a perceber, e a explicar aos seus clientes e leitores, como se comportam os alimentos no organismo.

Foto Adriano Miranda

O facto de ter desde logo começado a viajar com o agora marido para vários pontos do globo deu origem ao livro Viagens da Comida Saudável com receitas de pratos tradicionais de nove países (Marrocos, Brasil, Perú, Índia, Nepal, Cambodja, Vietname, Tailândia e Portugal), mas devidamente adaptados, para poderem ser confeccionados com os ingredientes que temos por casa.

“Descobrir as tradições gastronómicas faz parte da minha curiosidade em viagem”, afirma Daniela Ricardo. A aventura continuou no Verão do ano passado, onde durante 40 dias, e a bordo da Zeninha – uma carrinha pintada com as cores do arco-íris - Daniela e Luís percorreram 18 países da Europa, e foram demonstrando que é possível comer de forma consciente e saudável em qualquer ponto e em qualquer país - “basta fazer boas escolhas”, resume Daniela.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para o próximo mês de Junho, preparam-se para durante dez dias fazer o mesmo entre portas, numa espécie de volta a Portugal em Zeninha, com privilégio para o interior do país, onde vai estacionar em dez casas diferentes e demonstrar que basta escolher bem o que colocar nos tachos e panelas . “Vamos mostrar que é possível fazer de uma forma diferente e que é saboroso. E é fácil”, diz. Cozinhar com Amor, o tal livro nomeado para os prémios Gourmand, já persegue esse objectivo: “É um livro com receitas fáceis, que pode ser feito por qualquer um e em qualquer cozinha”.

A actividade deste enérgico casal pode ser seguida nas redes sociais e nos sites de cada um dos projectos, onde ambos partilham com abundância experiências, receitas e amor. Sim, é uma palavra que usam com muita frequência.

Resposta rápida Luís, quando é que soubeste que ias ser um viajante?

Quando, entre as viagens cá e lá, entre Portugal e Angola, onde trabalhava, decidi dar um salto a Marrocos. Foi em 1996. Arranjei um Fiat 127 velho e meti-me durante um mês em Marrocos. O carro aquecia muito de dia, eu fiz a viagem quase sempre de noite. Quando cheguei ao deserto, fiquei rendido. O deserto teve esse condão de me mostrar o que eu queria da minha vida: não queria continuar a ser o programador informático com um emprego certinho. Queria estar com pessoas, viajar, conhecer outras culturas. E quando é que te tornaste um empreendedor?

Cedo. Montei uma empresa, a Ágape – que quer dizer “a grande aventura por explorar”, mas que também é “o amor das pequenas coisas”. Comprei um jipe velho para ir para Marrocos. e convidei amigos para virem. A partir daí comecei a organizar com regularidade, comprei mais carros, tornei-me o expert em Marrocos, numa altura em que esta temática virou moda interessante por causa de uma novela brasileira, O Clone. Depois pensei, porquê Marrocos se eu quero o mundo? Nasceu a Zen Family, abri um espaço físico em Sintra, que só fechou em 2012, na sequência da doença que me foi diagnosticada. Daniela, é compatível tirar e exercer um curso de enfermagem com a prática de shiatsu, macrobiótica e outras terapias alternativas?

Não se deviam chamar de medicinas alternativas, mas sim complementares. O que uma coisa não faz, outra pode ajudar a fazer. Juntas fariam um caminho muito mais certeiro. Tudo existe e tudo tem um propósito. Nem sempre nem nunca.a Estavam a acabar de chegar de uma longa passagem pelo Oriente, onde lideraram grupos em viagens pela Índia, Nepal e Butão. Depois dessas três viagens consecutivas a outros tantos destinos, seguiram já sozinhos, sem viajantes, para percorrer o Japão de Norte a Sul, com o propósito de criar uma nova rota para o portfólio da agência de viagens Zen Family, fundada por Luís Baião.

PUB