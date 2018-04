A última vez que a cidade beijou (e abraçou e chorou) o Bolhão

Foi só mais um sábado no Bolhão — ou assim pensavam os turistas que entravam no mercado centenário pela primeira vez. Foi tudo menos um sábado normal no Bolhão, mostraram os comerciantes que de lá vão sair (temporariamente). Chorou-se, riu-se. Deram-se muitos abraços. Dos fortes que engoliam lágrimas, dos mais contidos para as disfarçar. Foi o "adeus" de uns. O "até já" de outros. Foram os últimos dias do Mercado do Bolhão que encerrou para obras de restauro durante os próximos dois anos. E é tudo isto que mostram as fotografias do fotojornalista Paulo Pimenta.