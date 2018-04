O Young Boys venceu este sábado o Lucerna, por 2-1, e garantiu o título de campeão suíço de futebol, 32 anos depois da última conquista de um campeonato pela equipa de Berna.

A consagração, naquele que é o 12.º título na história do Young Boys, coloca fim à hegemonia do Basileia nas últimas temporadas, com oito títulos consecutivos desde a época de 2009-10.

A quatro jornadas do fim do campeonato, o Young Boys garantiu a vitória com golos de Guillaume Hoarau (52', gp) e de Jean-Pierre Nsamé (89'), ambos depois de um golo de Schneuwly (47') para os visitantes.

O Lucerna ainda desperdiçou uma grande penalidade (76'), por Gvilia, antes de o Young Boys dar a volta ao marcador.

