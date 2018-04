O Sporting consolidou neste sábado a liderança da Liga portuguesa de andebol, ao vencer em Braga, diante do ABC, por 30-32, num jogo pautado por grande equilíbrio.

No Pavilhão Flávio Sá Leite, o encontro da sexta jornada do Grupo A já dava vantagem para os "leões" ao intervalo (14-17), com Pedro Portela a terminar a partida como melhor marcador (sete golos), enquanto do ladodo ABC Dario Andrade e Carlos Martins fizeram cinco golos cada.

Este resultado permite ao Sporting chegar aos 56 pontos, contra 49 do Benfica e 45 do FC Porto, sendo que os dois rivais do líder têm menos um jogo disputado.

