O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, admitiu neste sábado que na recta final do campeonato "é obrigatório" vencer todos os jogos, mas também garantiu que as "atenções está todas voltadas para o Marítimo", o adversário que o líder da Liga enfrentará no domingo à tarde, na Madeira.

PUB

"Vamos preparar o jogo da melhor forma para chegar a esta recta final e estarmos bem e podermos ganhar. Vamos apanhar uma equipa difícil, que principalmente em casa complica muito a vida aos adversários. Temos de estar preparados para essas dificuldades e para saber ultrapassá-las", frisou o técnico.

Sobre o que é preciso fazer para conseguir vencer no reduto do Marítimo, algo que não acontece desde 2012, Sérgio Conceição defendeu que o necessário é manter a postura apresentada ao longo da época. "Temos que ser o que temos sido ao longo da época. Uma equipa coesa, forte, com dinâmica forte em termos ofensivos. Temos que manter a humildade e saber o que fazer quando não temos bola. Temos que trabalhar naquilo que têm sido os nossos princípio", explicou.

PUB

O técnico dos "dragões" afastou-se das polémicas que têm surgido na comunicação social, nomeadamente a denúncia anónima dando conta de uma alegada compensação financeira ao guarda-redes insular Amir para facilitar uma vitória dos portistas: "Para alguns órgãos de comunicação social, pode ser algo apetecível, por estratégia ou não. O único guarda-redes do Marítimo que temos é o José Sá. Mas comprámos e está pago. Temos de nos focar no nosso trabalho e a nossa estratégia é que é importante".

Sérgio Conceição salientou ainda que "os três jogos até ao final são importantes e decisivos", mas voltou a dizer que a equipa, neste momento, está apenas focada no próximo, na Madeira. "Os jogos são todos decisivos e importantes até ao final. Queremos fazer os nove pontos que faltam e queremos muito ganhar já este próximo jogo. Não se podem jogar dois ou três jogos ao mesmo tempo. Jogamos um jogo e esse é o da Madeira".

PUB