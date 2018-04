Sem Cristiano Ronaldo e com Navas, Marcelo, Modric, Kroos, Vázquez e Asensio a começarem o jogo no banco, o Real Madrid cumpriu os mínimos na recepção ao Leganés (16.º classificado), que venceu por 2-1, na 35.ª jornada da Liga espanhola, com golos de Bale (8') e Mayoral (47') - pela equipa de Zidane - e Brasanac (66') pelos visitantes.

Mais focado na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, com o Bayern Munique, o Real Madrid passa a somar 71 pontos em 34 jogos na prova, aumentando a pressão sobre o Atlético de Madrid na luta pelo segundo lugar, separado por um ponto. O Valência fica a cinco pontos dos campeões europeus.

A Real Sociedad venceu o Athletic Bilbao, por 3-1, no derby basco, regressando à discussão pela última vaga no “espaço” europeu. Com 46 pontos, a Real Sociedad está a 2 de Sevilha e Getafe, que têm menos um jogo que os bascos.

