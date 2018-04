Os portugueses André Vidigal, Lisandro Semedo, Mica Pinto e Miguel Santos, da formação holandesa do Fortuna Sittard, garantiram este sábado a promoção à Eredivisie (primeira Liga), vencendo (1-0) o Jong PSV e garantindo, assim, o segundo lugar da Eerste Divisie, a um ponto do campeão Jong Ajax.

A formação orientada pelo português Cláudio Braga garantiu, 16 anos depois da última participação na elite do futebol da Holanda, a subida directa, uma vez que a formação B do Ajax está impedida de competir no escalão principal, no qual milita o Ajax.

BEDANKT????

Wat hebben we samen een prachtig seizoen beleefd. En wat een geweldige beloning aan het eind van de rit.



Iedereen bedankt voor de support en steun in het afgelopen voetbaljaar! ??



Geniet ervan en op naar de Eredivisie...



#?? #SamenNaoVeure pic.twitter.com/3sC0jUuMdB

— Fortuna Sittard (@FortunaSittard) April 28, 2018