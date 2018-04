O Óquei de Barcelos garantiu neste sábado um lugar na final da Taça CERS de hóquei em patins, após vencer nas meias-finais o Voltregà, por 5-2, em Lérida, ficando mais perto de conquistar pela terceira vez consecutiva o troféu. No domingo, os minhotos discutirão a final diante do Lérida.

A equipa portuguesa entrou com bastante intensidade na partida, e nos primeiros minutos a pressão foi muito forte junto da baliza dos espanhóis.

O primeiro golo do Óquei de Barcelos aconteceu aos três minutos numa bola parada. Zé Pedro não desperdiçou a oportunidade e concretizou um livre directo, sem qualquer hipótese de defesa para o guardião espanhol.

Cinco minutos depois os minhotos aumentaram a vantagem, desta feita por intermédio de João Almeida. Após uma defesa de Ricardo Silva, o guardião desmarcou o jogador português que, num rápido contra-ataque, colocou a bola no canto superior esquerdo da baliza do Voltregà, fazendo o segundo do encontro.

Ricardo Silva foi, aliás, a grande figura desta partida, com defesas de grande nível e que impediram que os espanhóis conseguissem dar a volta ao resultado.

Antes do intervalo, e numa altura em que o jogo já estava mais partido, devido ao facto de o Óquei de Barcelos ter assumido a postura de manter o resultado, Rúben Sousa acabou por fazer o terceiro dos minhotos através de uma grande penalidade.

Na segunda parte, o Voltregà reagiu e assumiu o controlo do jogo. Essa atitude permitiu-lhe, no arranque dos últimos 25 minutos, reduzir a desvantagem para 2-3, com golos de Aleix Molas e Eric Vargas.

Mas, quando estava tudo em aberto e a equipa espanhola dava mostras de que queria dar luta até ao último minuto, os jogadores de Paulo Pereira superaram-se e anularam, já perto do fim, a supremacia espanhola.

João Almeida e Juanju López marcaram para o Óquei de Barcelos e carimbaram a presença na final da equipa portuguesa, actual detentora do troféu.

O adversário dos minhotos saiu do vencedor da partida entre o anfitrião Lérida e os italianos do Breganze, que os espanhóis venceram por 4-3, após prolongamento.

