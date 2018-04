O Mónaco cedeu este sábado, frente ao Amiens (0-0), o oitavo empate da época e viu-se ultrapassado pelo Lyon na classificação geral da Liga francesa, baixando para o terceiro posto, agora com o Marselha a dois pontos e um jogo a menos, podendo mesmo cair para quarto no final da 35.ª jornada.

A equipa orientada pelo técnico português Leonardo Jardim não conseguiu impor-se ao 13.º classificado do campeonato francês numa ronda em que o Lille, ao bater o Metz por 3-1, quebrou um ciclo de onze partidas sem vencer. A equipa dos portugueses Luís Campos e Edgar Ié continua na zona de despromoção, com 32 pontos, a par do Troyes, que venceu (3-1) o Caen, beneficiando apenas do empate caseiro do Estrasburgo com o Nice (1-1). No primeiro jogo do dia, o Lyon bateu o Nantes por 2-0, com golos de Depay (40') e Traore (69').

