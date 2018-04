O Madeira SAD empatou (23-23) na Grécia com o AEK Atenas, um resultado que acabou por ditar a eliminação a equipa portuguesa nas meias-finais da Taça Challenge de andebol.

A desvantagem de oito golos (21-29) do encontro da primeira mão, no Funchal, foi determinante para o afastamento da formação madeirense, que desta vez deu mais luta aos gregos, mas nunca esteve perto de recuperar a eliminatória.

Em Atenas, num encontro que chegou ao intervalo com vantagem mínima para a equipa da casa (13-12), o Madeira SAD chegou a estar na frente do marcador durante o decorrer da segunda parte, mas nunca por mais do que um golo.

Elledy Semedo, com sete golos, foi a figura em maior destaque na formação madeirense.

