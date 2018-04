Depois de uma exibição de gala diante da Roma na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, a meio da semana, o Liverpool desiludiu na Premier League. Na recepção ao Stoke City, que ocupa a zona de despromoção, os "reds" não foram além de um 0-0 na 36.ª jornada e correm o risco de perder o terceiro lugar.

Com cinco alterações em comparação com o jogo da Champions, o Liverpool não conseguiu chegar ao golo, uma raridade numa equipa que tem no processo ofensivo uma das suas imagens de marca (e neste sábado Salah e Firmino voltaram a jogar de início).

Este empate deixa a equipa de Jürgen Klopp com 72 pontos, mais quatro que o Tottenham, que é quarto classificado mas tem menos dois encontros disputados na prova. Os londrinos jogam na segunda-feira, em casa, diante do Watford.

