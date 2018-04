Três jornadas, três líderes distintos. Tem sido assim na prova masculina do Campeonato Nacional Absoluto Audi, que decorre no palco do Ribagolfe 1 (Par 72). Depois de Daniel da Costa Rodrigues (CG Miramar) e de Vítor Lopes (CG Vilamoura), coube a Pedro Lencart (Miramar) assumir a dianteira da classificação. No torneio feminino, só uma hecatombe poderá impedir Leonor Bessa (Miramar) de conquistar o seu segundo título consecutivo.

Já campeão nacional amador em 2016, Pedro Lencart está a ter um desempenho em modo ascendente. Começou com uma primeira volta 75 pancadas, que lhe deu o 5.º lugar empatado com Vasco Alves (Oporto GC) e Tiago Costa (Aroeira). Depois fez 72 para se isolar em 3.º e hoje (sábado) voltou a marcar 72 rumo ao primeiro lugar, numa volta com cinco birdies (quatro deles nos primeiros seis buracos), dois duplo bogeys e um bogey.

Com um total de 219 (+3), Lencart lidera para o último dia com a vantagem mínima sobre Vítor Lopes (73-72-75). Seguem-se dois jogadores do Oporto GC: Afonso Girão em 3.º com 222 (76-72-74) e Vasco Alves em 4.º com 223 (75-77-71). Já Daniel da Costa Rodrigues caiu de 2.º para 5.º, com 225 (72-74-79). Francisco Matos Coelho (Vilamoura) é 6.º, com 227 (74-76-77) e Pedro Silva (Miramar) 7.º com 228 (77-73-78).

Em senhoras, Leonor Bessa está a fazer uma prova à parte. Depois de dois resultados de 72, hoje entregou um cartão com 69, para totalizar 215 (-1) e aumentar a vantagem sobre a concorrência para 19 pancadas.

A sua companheira de clube Rita Costa Marques é segunda com 236 (80-80-76) e Sofia Sá (78-84-75), da Quinta do Peru, e Sara Gouveia (79-78-80), do Clube Laranjas (Quinta do Lago), partilham o terceiro posto com 237 (+21). Leonor Medeiros, da Quinta do Peru, também uma palavra a dizer na corrida pelo título de vice-campeã nacional, sendo 5.ª com 239 (80-79-80).

