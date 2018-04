A Juventus venceu (2-3) este sábado o Inter, na deslocação a Milão, evitando no último instante um desfecho que deixava a liderança da Série A à mercê do Nápoles, na 35.ª jornada da Liga italiana.

Depois da derrota com os napolitanos, na última ronda, em Turim, a Juventus estava obrigada a vencer no Giuseppe Meazza, de forma a não comprometer seriamente a conquista do sétimo "scudetto" consecutivo.

A "vecchia signora" entrou, pois, decidida a resolver cedo, chegando à vantagem aos 13 minutos, por intermédio de Douglas Costa. A Juve ficaria, inclusive, apenas cinco minutos volvidos, em superioridade numérica, em virtude da expulsão do médio uruguaio Matías Vecino (18'), o que tornava ainda mais ingrata a missão do Inter de Milão, do português João Cancelo.

O Inter acabaria, contudo, por conseguir o empate num livre que o argentino Mauro Icardi concluiu de cabeça (52'), abalando a confiança dos hexacampeões. A Juventus sofreria novo golpe num autogolo de Andrea Barzagli (65'), após jogada de insistência de Ivan Perisic.

Mas a formação de Turim não estava ainda derrotada e forçou mesmo uma reviravolta alucinante, com Cuadrado (87') e Higuaín (89') a baterem o guarda-redes Handanovic, permitindo que a Juventus continue na frente do campeonato, aguardando ainda o resultado do Fiorentina-Nápoles, no domingo.

Antes, a Roma tinha batido (4-1) o Chievo Verona, que mantém aceso o duelo pelo terceiro lugar com a rival Lazio, que amanhã joga com o Torino, em Turim.

