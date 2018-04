E vão três pole positions consecutivas para Sebastian Vettel no Mundial de Fórmula 1 de 2018. O alemão da Ferrari foi o mais rápido na qualificação para o Grande Prémio do Azerbaijão e vai poder defender a liderança o campeonato, no domingo, a partir de uma posição privilegiada.

Ao lado de Vettel, na primeira linha da grelha, estará Lewis Hamilton (Mercedes), o grande dominador do circuito nos últimos anos e o principal rival da Ferrari na competição. "Estivemos perto. Creio que perdi um pouco de tempo no último sector, mas foi uma grande volta do Sebastian. Estamos na luta e amanhã vou tentar que ele passe um mau bocado", comentou o britânico.

"Senti que o carro respondia bem e que conseguiria fazer uma boa volta. Acredito que seja uma corrida intensa. Aqui, qualquer coisa pode acontecer", resumiu o piloto mais veloz do dia, que rodou em 1m41,498s.

Na segunda linha da grelha, surgem Valtteri Bottas (Mercedes), a 0,339s do primeiro, e Daniel Ricciardo (Red Bull), a 0,413s, enquanto Kimi Raikkonen (Ferrari) não foi além do sexto lugar.

