O Fortuna Düsseldorf marcou um golo aos 90 minutos do embate com o Dínamo Dresden e alcançou um triunfo (1-2) que confirmou a subida à Bundesliga, depois de quatro anos de afastamento do escalão principal do futebol alemão.

Depois de um golo inicial de Florian Neuhaus (9') e do empate assinado por Moussa Kone (64'), foi Rouwen Hennings a apontar, no último minuto do tempo regulamentar, o golo que garantiu ao Fortuna Düsseldorf um dos dois lugares de subida na Bundesliga 2, quando faltam cumprir duas jornadas.

O treinador dos "Flingeraner", Friedhelm Funkel, alargou assim para seis o recorde de técnico com mais subidas de escalão à Bundesliga. O líder da segunda divisão germânica, graças a este resultado, tem agora mais 10 pontos que o terceiro classificado, que tem um jogo a menos.

