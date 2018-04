O FC Porto venceu esta tarde o Valongo por 9-2, em jogo em atraso a contar para a 19ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins. Foi mais uma prova de força dos "dragões", que atravessam um grande momento na temporada.

O Valongo não entrou a medo no jogo. Os primeiros minutos foram bastante repartidos e ambos as equipas dispuseram de boas oportunidades para abrir o marcador. Os “azuis e brancos” encontraram a felicidade primeiro. Quando se assinalava o segundo minuto, uma recuperação de Rafa levou a um remate forte de Hélder Nunes, defendido por Leonardo Pais, com a máscara. O mesmo Rafa que deu início à jogada, aproveitou para, na recarga, fazer o primeiro golo da tarde.

Após a abertura do marcador, o ritmo de jogo tornou-se frenético. A alta velocidade, os jogadores procuravam apanhar o adversário desprevenido. Guillem Cabestany, técnico dos “dragões”, pediu calma à equipa, no processo de construção de jogo. Leonardo Pais ia somando boas defesas, mas, aos 8’, nada pôde fazer para evitar o segundo dos “azuis e brancos”. Uma jogada de mestre de Gonçalo Alves, que ziguezagueou por entre três defesas e, com um toque de classe, picou a bola sobre o guarda-redes. O Dragão Caixa explodiu de alegria e estava feito o 2-0 para os portistas.

Dois minutos depois (10’), uma sequência de três passes rápidos entre Hélder Nunes e Reinaldo Garcia colocou o primeiro na cara do guarda-redes. Hélder Nunes finalizou, de primeira, com facilidade (3-0).

Aos 11’, os homens comandados por Miguel Viterbo tiveram a oportunidade de reduzir a desvantagem através da conversão de um livre directo, a castigar comportamento antidesportivo de Rafa. Carles Grau conseguiu parar Diogo Fernandes, que procurou passar a bola por cima do guarda-redes portista. A equipa do Valongo, em vantagem numérica, aproveitou para pressionar os “dragões” e tentar chegar ao golo, mas sem sucesso.

Os visitantes não conseguiam encaixar ofensivamente, falhando o último passe ou vendo os seus remates defendidos pelo guardião portista. Na transição para o ataque, as constantes perdas de bola motivavam ataques perigosos dos “azuis e brancos”. A oito minutos do intervalo (17’), Jorge Silva aproveitou uma defesa incompleta de Leonardo Pais e fez o 4-0, resultado que se manteve até final da primeira parte.

No segundo tempo, o domínio “azul e branco” permaneceu. Logo ao segundo minuto, um remate forte de Alvarinho colocou o resultado em 5-0, a favor dos “dragões”. O sexto golo dos da casa foi assinado por Ton Baliu no interior da área, após passe de Hélder Nunes. Gonçalo Alves fez o sétimo de grande penalidade, rematando rasteiro para o canto inferior direito. Trigésimo golo do jogador no campeonato, ficando a três de João Rodrigues, jogador do Benfica e melhor marcador da competição.

O Valongo procurava desesperadamente marcar o primeiro. A melhor oportunidade surgiu de grande penalidade, mas Poka, melhor marcador da equipa, não conseguiu vencer o duelo com Grau. Aos 8’ do segundo tempo, os visitantes conseguiram finalmente chegar ao golo: Miguel Moura, com um remate ao canto superior direito, colocou o resultado em 7-1.

O FC Porto voltou a carregar no acelerador e, através de Ton Baliu, fez o 8-1 e o 9-1. O Valongo conseguiu reduzir para 9-2 através de, uma vez mais, Miguel Moura, arrancando os aplausos das várias dezenas de adeptos dos visitantes que se deslocaram ao Dragão Caixa.

Os “dragões” voltam à segunda posição do campeonato, a um ponto do Sporting, que venceu o HC Braga por 5-3, e em igualdade pontual com o Benfica.

Texto editado por Nuno Sousa

