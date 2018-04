O avançado do Vitória de Guimarães Óscar Estupiñán está em observação no Hospital Senhora da Oliveira, de Guimarães, após ter ficado inconsciente no jogo com o Moreirense, que abriu a 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

PUB

"O Óscar está bem, mas, neste momento, tem de estar em controlo, porque desmaiou. Vão passar algumas horas para perceber se o desmaiar deixou algumas marcas. Esperemos que não. Eu acho que não, mas vai estar em observação", disse o treinador do Vitória, José Peseiro, na conferência que se seguiu ao derby, que os vitorianos venceram por 1-0, graças a um golo de Hurtado (90+2 minutos).

O avançado colombiano, de 21 anos, perdeu os sentidos após um choque com o central do Moreirense Iago Santos, aos 49 minutos, e acabou substituído pelo autor do golo, aos 56, sendo transferido para o hospital.

PUB

Contratado aos colombianos do Once Caldas no início desta época, Óscar Estupiñán disputou até agora 12 jogos oficiais pela equipa principal dos vimaranenses, mas tem-se destacado mais pela equipa B, 10.ª classificada da II Liga, com 10 golos em 19 partidas.

PUB