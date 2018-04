O primeiro dia da fase de qualificação do Estoril Open, em ténis, foi cancelado devido à chuva, anunciou a organização do único torneio português do circuito ATP.

A chuva impediu que qualquer um dos encontros previstos para este sábado fosse concluído, obrigando a organização a adiar toda a primeira ronda do qualifying para domingo e a segunda e última para segunda-feira, quando deverá também começar a eliminatória inaugural do quadro principal.

Dos cinco portugueses inscritos na qualificação, apenas João Domingues (190.º do mundo) e Francisco Cabral (877.º) chegaram a subir aos courts do Clube de Ténis do Estoril.

Domingues vencia o italiano Alessandro Giannessi (162.º), por 4-1, enquanto Cabral, que se estreia num torneio ATP, perdia com o norte-americano Tim Smyczek (123.º), por 3-0.

João Monteiro (263.º), Frederico Gil (442.º) e o igualmente estreante Tiago Cação (844.º) defrontam no domingo o francês Stephane Robert (169.º), o holandês Kenny de Schepper (177.º) e o espanhol Jaume Munar (174.º), respectivamente.

Já no quadro principal, estão João Sousa, 67.º do mundo, e Gastão Elias, 111.°, além dos convidados Pedro Sousa (118.º) e Frederico Silva (289.º).

