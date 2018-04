O Swansea City perdeu, por 0-1, este sábado na recepção ao Chelsea, em jogo referente à 36.ª jornada da Premier League, e vai ter que continuar a esperar pelo “milagre” do treinador português Carlos Carvalhal.

A ronda da principal divisão inglesa não foi “simpática” para o Swansea, que viu o Liverpool ceder um empate (0-0) frente ao Stoke City, em Anfield. Mais preocupante para os galeses foi a vitória do Southampton sobre o Bournemouth (2-1), graças a dois golos do sérvio Dusan Tadic, que assim encurtou para um ponto a distância relativamente ao Swansea.

Carvalhal tem ainda três partidas para garantir a permanência dos “cisnes”, em que recebe dois dos seus mais directos rivais (Southampton – em atraso da 31.ª ronda – e Stoke City), deslocando-se ao terreno do Bournemouth (que também ainda não garantiu a permanência).

Ainda assim, o Swansea City tem um final de época menos complicado do que os seus opositores, em especial a formação do português Cédric Soares, que recebe o campeão Manchester City e vai a Liverpool defrontar o Everton, para além do jogo em atraso com o Swansea, no País de Gales.

Carlos Carvalhal pode ainda ultrapassar o Huddersfield Town, derrotado (0-2) este sábado em casa pelo Everton, e que tem que enfrentar Manchester City e Chelsea (fora) e o Arsenal, em casa, dispondo de escassos três pontos de vantagem para o Swansea.

A jornada teve ainda um resultado surpreendente, com o Leicester a ser goleado (5-0) na deslocação ao reduto do aflito Crystal Palace, que deu importante passo na fuga aos lugares de descida.

