O Colónia viu este sábado, após derrota (3-2) no terreno do Friburgo, consumada a inevitável despromoção à Bundesliga 2, campeonato que disputará pela nona vez no seu historial, a última das quais aconteceu em 2013-14, ano em que se sagrou campeão do escalão secundário.

A duas jornadas do desfecho da Bundesliga, o Colónia tem uma diferença irrecuperável de oito pontos para o Wolfsburgo, 15.º classificado, com 30 pontos, posição que garante a permanência na Liga principal.

Hoeler (90') selou o destino dos bicampeões germânicos (1963-64 e 1977-78), depois de Peterson (14', 52') ter praticamente traçado o destino do Colónia. Bittencourt (82' e 87') ainda tentou adiar a queda para a segunda divisão, que só uma vitória poderia evitar no imediato.

Der #effzeh verliert mit 2:3 in Freiburg und damit steht fest: Der FC steigt in die 2. Bundesliga ab. Ein Abstieg, der richtig wehtut – den Fans dieses besonderen Vereins, der Mannschaft und der Stadt. Die Ligazugehörigkeit ändert sich. Doch die Liebe zum FC bleibt. #durchetfüer pic.twitter.com/eDfGEWfwXb — 1. FC Köln (@fckoeln) April 28, 2018

