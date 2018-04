Acabou a luta pelo título e o segundo lugar ficou seriamente em risco. Estas são as consequências, para o Benfica, da surpreendente derrota deste sábado, no Estádio da Luz, perante o Tondela (2-3), na 32.ª jornada do campeonato.

Mesmo sem acelerar muito o jogo, o Benfica conseguiu chegar à vantagem aos 12', num lance em que Raúl Jiménez caiu na área e a bola sobrou para Rafa, que assistiu Pizzi para um remate de primeira que surpreendeu Cláudio Ramos.

Minutos depois, Rui Vitória foi obrigado a trocar André Almeida (com queixas físicas) por Douglas. E numa má saída de bola de Cervi, David Bruno cruzou com precisão para uma finalização de classe de Miguel Cardoso, aos 30', nas costas da defesa "encarnada".

O extremo português ainda tinha outra surpresa reservada, porém. Aos 39', na sequência de um lançamento lateral, Luisão cortou a bola para os pés de Miguel Cardoso, que, na área e sem oposição, fez o 1-2.

No segundo tempo, com as entradas de Salvio e Seferovic o Benfica rondou por várias vezes o empate, mas seria o Tondela a marcar novamente, num contra-ataque bem concluído por Tomané, com um remate cruzado já dentro da área (81').

O melhor que as "águias" conseguiram foi reduzir para 2-3, num lance em que Raúl Jiménez ganhou nas alturas e Salvio, com espaço reduzido, fez um chapéu a Cláudio Ramos, já no tempo de compenação.

Com este desaire, o Benfica corre o risco de ficar a cinco pontos do FC Porto (se os "dragões" venceram o Marítimo no domingo) e de ver o Sporting alcançá-lo no segundo lugar, com 77 pontos, quando faltam duas jornadas para o fim e há ainda um derby em Alvalade, na próxima ronda.

