Benfica perder dois jogos consecutivos em casa no campeonato? Improvável. O Tondela fazer três golos no Estádio da Luz? Pouco crível. Pois foi isso mesmo que aconteceu neste sábado, na 32.ª jornada da Liga. O melhor resultado de sempre dos beirões diante dos “encarnados” (2-3) não só chamou os lisboetas à realidade no que ao sonho do “penta” diz respeito, como complicou e muito a defesa do segundo lugar da Liga. E dentro de uma semana há um derby agendado para Alvalade.

Houve uma garantia deixada por Rui Vitória na antevisão da partida — não haveria lugar a poupanças, mesmo com quatro jogadores em risco de exclusão. Se houvesse mudanças, seriam ditadas unicamente pela condição física dos jogadores. E confirmou-se o cenário, com Luisão no lugar de Jardel e Samaris na posição de Fejsa. A estas duas alterações, junta-se-ia a saída de André Almeida, aos 30’, por lesão, instantes antes do primeiro golo do Tondela. Mas já lá iremos.

Positivo/Negativo Positivo Miguel Cardoso Dois golos — o primeiro dos quais com uma execução suprema — e uma permanente dor de cabeça para o Benfica no ataque à profundidade.

Positivo Cláudio Ramos Uma mão-cheia de grandes defesas que permitiram que o Tondela fizesse história no Estádio da Luz.

Positivo Salvio Mexeu com o jogo e foi importante para forçar o Tondela a recuar linhas. Esteve perto do golo um par de vezes antes de conseguir reduzir, com um chapéu de classe. Negativo Luisão e Douglas Uma tarde infeliz para os dois, especialmente para o capitão do Benfica, com demasiados erros individuais. As costas de Douglas, já se sabe, são um buraco sem remendo.

Sem entrar com grande intensidade, o Benfica tomou cedo as rédeas do jogo e, na primeira investida com perigo que protagonizou, inaugurou o marcador. Raúl Jiménez rompeu na área, a bola sobrou do lado contrário para Rafa e Pizzi surgiu no momento certo a rematar na passada para o 1-0. O médio criativo, que já tinha marcado ao Tondela na primeira volta, repetia a proeza.

Foi o melhor momento dos “encarnados”, que mesmo sem acelerarem muito nem promoverem um futebol associativo conseguiram testar as qualidades de Cláudio Ramos. Aconteceu com Zivkovic (19’) e Cervi (23’), dois jogadores a atravessarem um momento menos luminoso. E o brilho do argentino apagou-se mesmo ao 30’, quando ofereceu a bola a David Bruno no meio-campo e abriu alas ao golo do empate. O resto foi mérito dos visitantes (ainda que Luisão não fique isento de culpas), com um cruzamento perfeito e uma finalização sublime de Miguel Cardoso.

Foi um golpe demasiado violento para um candidato ao título francamente intranquilo, que não tardou a expor-se novamente ao erro. Lançamento lateral para o Tondela aos 39’, corte infeliz de Luisão para os pés de Miguel Cardoso e 1-2. A surpresa era total e o ar de incredulidade dos jogadores do Benfica dizia tudo. Houve mais sete minutos (com os descontos) até final da primeira parte, mas faltava lucidez para reagir.

Salvio, o redentor no recente em bate com o Estoril, saltou do banco ao intervalo e obrigou o adversário a baixar linhas. Com instruções para jogar por dentro e surgir em zonas de finalização, o argentino esteve perto do golo aos 47’ e 52’, tendo desperdiçado duas ocasiões claras para relançar as ambições dos “encarnados” no encontro e no campeonato.

O Tondela, bem estruturado defensivamente (uma primeira linha de quatro e uma segunda de cinco), saía com critério para o contragolpe e colocava o Benfica em sentido, mas Rui Vitória tinha de assumir o risco. Seferovic entrou para o lugar de Zivkovic, mas continuava a faltar critério no momento da definição — e alguma frieza na finalização, também porque Cláudio Ramos parecia tornar a baliza mais pequena.

Ao 62’, um golo anulado ao Tondela (que deixou muitas dúvidas) voltou a deixar um aviso à navegação, mas aos 81’ não houve quem parasse Tomané, que fez o que quis de Luisão e colocou a bola no poste mais distante da baliza de Bruno Varela.

A vitória já dificilmente fugiria aos visitantes, apesar da resposta do Benfica, com o jogo mais directo que caracteriza a equipa na versão 4x4x2. Pepa utilizou duas substituições, Rui Vitória viu a equipa desesperar, já sob alguns assobios. E nem o golo tardio de Salvio, num chapéu imaculado já dentro da área, conseguiu amenizar a sensação de adeus ao título.

Com o FC Porto a poder aumentar a vantagem para cinco pontos, o segundo lugar parece ser agora o único objectivo realista. E mesmo esse ficou bem mais difícil.

