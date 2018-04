Tem um letreiro gigante numa colina, alberga os maiores estúdios cinematográficos do mundo, um complexo comercial, parques de diversões, uma ilha com áreas para habitação, hotéis de luxo, cinemas e um porto desportivo. Chamam-lhe a Hollywood chinesa, mas o nome que se lê nos quatro caracteres gigantes dispostos na colina é Dong Fang Ying Du, ou seja, Metrópole Oriental do Cinema.

Cinco anos depois do início da construção, foi inaugurado este sábado o complexo criado pelo Dalian Wanda Group, gigante empresarial da construção, comércio e entretenimento. Localizado na cidade costeira de Qingdao, famosa pela cerveja com o mesmo nome, custou 6500 milhões de euros e foi idealizada com o objectivo de se tornar o centro da actividade cinematográfica do país e de atrair até si as grandes produtoras americanas.

Em 2013, o presidente da empresa anunciou o empreendimento rodeado por vedetas de Hollywood como Leonardo di Caprio, John Travolta ou Nicole Kidman. Este sábado, não passaram pela passadeira vermelha celebridades globais, antes estrelas locais como Huang Bo, célebre na China pelos seus papéis em comédias. Muito mudou nestes cinco anos.

Pressionado por dívidas crescentes e pela possibilidade de uma investigação das suas actividades pelo estado chinês, o Wanda Group, responsável, por exemplo, pela construção do novo estádio do Atlético de Madrid, vendeu entretanto parte do seu império, incluindo doze parques temáticos na China e a sua posição maioritária nos estúdios agora inaugurados – mantém, porém, a gestão dos mesmos.

Mudaram também os próprios objectivos que conduziram à criação do complexo cinematográfico distribuído por 376 hectares. Isto porque a relação da China e dos espectadores do país com o cinema alterou-se substancialmente. Em 2016, os filmes americanos representavam 45% das receitas de bilheteira. Segundo a Reuters, nos primeiros quatro meses de 2018, essa percentagem baixou para cerca de 25%. Wolf Warrior 2, filme de acção realizado e protagonizado por Wu Jing, bateu no ano passado o recorde de bilheteira no país, fazendo do blockbuster global Star Wars: Os Últimos Jedi, por comparação, um sucesso modesto. Apoiado por maiores orçamentos e com a aprendizagem dos últimos anos trazida por técnicos e especialistas formados em Hollywood, o cinema chinês comercial aproximou-se das produções americanas e ultrapassou-as nas preferências do público.

Num país em que o Estado impõe uma quota anual de 34 estreias de filmes estrangeiros, e em que protege cada vez mais a produção local – reservando, por exemplo, as melhores datas de estreia para filmes chineses –, o futuro da Metrópole Oriental do Cinema passará menos por chamar até si os grandes produtores americanos e mais por se tornar o espaço de referência no Oriente, oferecendo as condições tecnológicas necessárias para que, ao contrário do que acontece agora, não seja necessário deslocar a pós-produção para os Estados Unidos, Coreia ou Japão.

As expectativas apontam para o acolhimento de 100 produções de cinema e televisão por ano. “Oferecemos todo o tipo de infra-estruturas e serviços para satisfazer as necessidades das equipas de produção e, assim sendo, estou certo que este será o destino ideal para todos os produtores, tanto nacionais, como internacionais”, defendeu na inauguração o CEO dos estúdios, Alvin Fu.

