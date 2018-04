Mais de 220 mil reações adversas a medicamentos foram registadas em ambiente hospitalar em Portugal entre 2000 e 2015, segundo um estudo divulgado na publicação científica Journal of Medical Systems.

No estudo, destacado na edição desta sexta-feira da newsletter do Infarmed, os autores analisam a base de dados dos Grupos de Diagnósticos Homogéneos (sistema de classificação de doentes) e procuram estimar a frequência e o impacto dos eventos adversos nos hospitais públicos.

Foram contabilizadas 15 milhões de hospitalizações nos 15 anos em análise, constatando-se que 5,8% dessas hospitalizações (860 mil) tinham no mínimo um evento adverso associado e que 1,5% (220 mil) estavam associadas a pelo menos uma reacção adversa a medicamento.

“Este número é seis vezes superior às notificações registadas no âmbito do Sistema Nacional de Farmacovigilância para igual período, 34 mil notificações”, afirma-se na newsletter do Infarmed, concluindo-se que, apesar de limitações metodológicas do estudo, se confirma “que a subnotificação de reações adversas a medicamentos em Portugal é uma realidade significativa”.

No estudo os eventos adversos foram divididos em cinco tipos: incidentes na prestação de cuidados médicos ou cirúrgicos, complicações decorrentes de cuidados médicos ou cirúrgicos, intoxicações, reações adversas a medicamentos, e efeitos tardios.

Os autores do estudo sublinham também que os eventos adversos mais comuns são as complicações decorrentes de procedimentos médicos ou cirúrgicos e reações adversas a medicamentos, ambos com uma tendência crescente de ocorrência desde o ano 2000.

Entre 2000 e 2015, as complicações decorrentes de cuidados médicos ou cirúrgicos aumentaram 111%, os incidentes na prestação de cuidados médicos ou cirúrgicos cresceram 120%, as reacções adversas a medicamentos e efeitos tardios aumentaram 275%, e as intoxicações 27%.

Os autores, Bernardo Sousa-Pinto, Bernardo Marques, Fernando Lopes e Alberto Freitas, da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e do CINTESIS - Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde, admitem que esses aumentos também estejam relacionados com melhorias registadas nos Grupos de Diagnóstico Homogéneos.

