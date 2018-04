Um homem de 30 anos que deu entrada na quinta-feira à tarde no Centro Hospital S. João, no Porto, na sequência de rixa num café em Santo Tirso, morreu na madrugada desta sexta-feira, confirmou à Lusa um colega de trabalho.

PUB

Hugo Almeida era desde há um ano funcionário do Restaurante Ferro Velho, em Santo Tirso, tendo o responsável recebido um telefonema de um familiar "durante a madrugada a confirmar a morte", acrescentou a fonte.

Segundo testemunhas no local do incidente, este "ocorreu junto ao café Oásis", tendo a vítima, Hugo Almeida, "sido atingido no pescoço com uma garrafa partida", acabando por ser transportado pelo Serviço de Intervenção Rápida do INEM ao Hospital São João onde chegou em "estado crítico".

PUB

O agressor, um homem com cerca de 50 anos, que iria ser presente hoje ao juiz no Tribunal de Santo Tirso tendo por base as agressões à vítima, acabou transferido para o Tribunal de Matosinhos após o óbito, uma vez que a acusação passou a ser de homicídio.

PUB