Pela primeira vez nos últimos 27 anos, o Governo pediu a fiscalização sucessiva de uma lei aprovada pela Assembleia da República. Dados da base de dados online do Tribunal Constitucional mostram que a última vez que isso aconteceu foi em 1991.

"O Governo requereu a fiscalização da constitucionalidade da norma constante do número 6 do artigo 5.º da Lei n.º 17/2018, de 19 de Abril, aprovada pela AR em sede de apreciação parlamentar do Decreto-Lei n.º 15/2018, de 7 de Março, que impõe a distribuição em 2018 de horários completos e incompletos a docentes de carreira", lê-se numa nota enviada às redacções esta sexta-feira.

O comunicado explicita ainda que "o pedido de fiscalização limita-se a esta norma e não à realização do concurso interno antecipado", que decorrerá conforme imposto pela Assembleia da República.

