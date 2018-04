Um homem de 43 anos terá morto nesta sexta-feira os pais na residência destes, no Barreiro. A PSP de Setúbal confirma a ocorrência deste duplo homicídio, adiantando apenas que o filho do casal que perdeu a vida é o principal suspeito.

Já o comandante dos Bombeiros Voluntários do Barreiro, José Figueiredo, explica que recebeu um alerta pelas 13h45 para uma residência no Barreiro, tendo enviado uma ambulância para o local. "Quando chegámos lá deparamo-nos com duas vítimas, uma feminina de 70 anos e uma masculina de 75 anos, que terão sido agredidas com arma branca", afirma, completando que nenhum dos dois apresentava sinais vitais.

A ambulância serviu para transportar, acompanhado pela PSP, o filho do casal, com 43 anos, para o hospital do Barreiro. O comandante José Figueiredo precisou que o suspeito não apresentava ferimentos mas deverá ser observado devido a eventuais perturbações mentais.

A Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital do Barreiro também esteve no local.

