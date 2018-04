Depois de quase dois anos de discussão na sociedade, chegou o tempo da "decisão política": PS, Bloco e PAN consideram que estão prontos para discutir em plenário as propostas sobre a despenalização da morte assistida que já entraram no Parlamento e querem fazê-lo a 30 de Maio.

Foi isso que esta sexta-feira requereram formalmente a Eduardo Ferro Rodrigues, de modo a que o agendamento seja feito pela conferência de líderes da próxima quarta-feira, dia 2. Os três partidos querem que seja uma sessão exclusivamente dedicada a este tema, com tempos de intervenção alargados.

O PEV, que há uma semana apresentou o seu projecto de lei, não tem pressa. Na altura, a deputada Heloísa Apolónia disse que não pedirá o agendamento do assunto nesta sessão legislativa – que em termos legais termina a 14 de Setembro – por ainda não ser o “momento apropriado”. Na sociedade e até no Parlamento a discussão "está a decorrer há mais de um ano” mas os projectos que foram apresentados “é que abrem espaço para um debate que se impõe fazer e que tem que se intensificar.” A deputada ecologista considera que este debate tem que ser feito "com tempo".

Os projectos que estão na AR

Bloco de Esquerda

O pedido tem de ser dirigido a um médico escolhido pelo doente a quem cabe verificar se ele cumpre todos os requisitos. Haverá sempre um parecer de um segundo médico, especialista na patologia em causa. Um psiquiatra deve ser chamado quando houver dúvida sobre a capacidade da pessoa para fazer o pedido. Se o doente ficar inconsciente, o procedimento é interrompido, salvo se o doente tiver deixado expresso o seu pedido no testamento vital.

PAN

O parecer de um psiquiatra é sempre obrigatório. Está prevista a criação de uma comissão de controlo e avaliação da aplicação da lei, que tem três médicos, três juristas e um especialista em ética (no do BE são três). O doente pode revogar o seu pedido em qualquer momento e, se ficar inconsciente entretanto, o processo é interrompido.

PS

A Inspecção-Geral das Actividades em Saúde é chamada a fiscalizar o processo e pode mesmo suspendê-lo. O pedido de abertura do “procedimento clínico” é efectuado pelo doente e dirigido ao médico por ele escolhido. A 2.ª fase passa pelo parecer desse médico. A 3.ª é a da confirmação por um médico especialista na patologia em causa e, a 4.ª, o parecer de um psiquiatra, apenas obrigatório em caso de dúvidas sobre a capacidade de o doente decidir de forma “séria, livre e esclarecida “. Depois, é pedido o parecer a uma comissão. O processo pára, se doente ficar inconsciente.

PEV

A morte medicamente assistida só deve poder ser feita no Serviço Nacional de Saúde (SNS), o doente terá que fazer o pedido quatro vezes ao longo do processo – sempre pessoalmente, a última das quais momentos antes do procedimento que lhe causará a morte –, e tem que ser avaliado por uma comissão de verificação (a criar em cada Administração Regional de Saúde), com pareceres do médico que acompanha a doença e de um psiquiatra. Se em algum momento o doente ficar incapacitado de responder, o processo da morte medicamente assistida será suspenso.

