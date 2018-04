A casa particular do Presidente da República já tem vigilância física permanente. Muito em breve terá vigilância electrónica. Serão duas câmaras de vídeo fixas que vão captar e gravar as imagens da circulação de peões e de veículos junto à residência de Marcelo Rebelo de Sousa, em Cascais.

O gabinete da secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna solicitou o parecer obrigatório à Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD), que, a 24 de Abril, deu o “ok” à instalação.

“Atentos os fundamentos justificativos da necessidade e da conveniência da instalação do sistema de videovigilância (…) e atentos os interesses de tutela da segurança operacional, técnica e táctica da residência de Sua Excelência Presidente da República, e enquanto órgão de soberania (…), a CNPD entende que a instalação e utilização do sistema de videovigilância se mostra adequada, necessária, e proporcional”, diz o parecer da comissão.

A instalação de videovigilância fica a dever-se “à preocupação denotada pela Polícia de Segurança Pública [PSP] em salvaguardar justamente a possível intrusão nos domicílios vizinhos” e contíguos à residência particular do Presidente da República.

A PSP fez o pedido ao ministério que tutela esta força policial, o Ministério da Administração Interna (MAI), que autorizou a instalação, mas está obrigado por lei a detalhar tecnicamente a instalação e pedir um parecer à CNPD, que agora deu o “sim”. A CNPD assegura que o sistema de vigilância não terá captação de som.

A preocupação da PSP é compreensível. A residência de Marcelo Rebelo de Sousa situa-se no centro de Cascais e apenas um estreito passeio separa a parede frontal da vivenda de uma rua com bastante movimento pedonal e automóvel. Por outro lado, a residência é ladeada por outras habitações que poderiam ser ponto de intrusão da casa do Presidente.

Sempre tem um evento público, oficial ou privado, o chefe de Estado é acompanhado por membros do Corpo de Segurança Pessoal (CSP), uma força de elite da PSP altamente especializada, mas quando se encontra na sua residência, há apenas vigilância feita por elementos da Divisão de Segurança a Instalações da PSP, que se encontram recolhidos numa guarita junto à fachada principal da casa de Marcelo. Será nesta guarita, construída pela Câmara de Cascais, que serão instalados os monitores que revelarão todos os movimentos registados pelas câmaras de videovigilância.

“No prisma da CNPD, a transmissão e monitorização a partir da infra-estrutura de segurança [guarita] pode ser adequada, desde que seja garantida a inviolabilidade das instalações”, acrescenta o parecer.

“No estrito âmbito das competências legalmente atribuídas à CNPD (…) e com os fundamentos expostos, entende-se que o sistema descrito e objecto de parecer não contende com as matérias de que a CNPD deve conhecer. Devem ser garantidas as condições técnicas que permitam a rastreabilidade do sistema”, conclui.

A lei determina que qualquer instalação de aparelhos de videovigilância, seja em edifícios da administração pública, seja privada, tem de ter um parecer aprovado pela CNPD.

