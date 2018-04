O dirigente da Coreia do Norte, Kim Jong Un, já saiu de Pyongyang em direcção ao local onde se vai reunir nesta sexta-feira com o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, informou a agência noticiosa da Coreia do Norte.

No despacho da KCNA adiantou-se que Kim vai discutir, "de coração aberto", com Moon, "todas as questões relacionadas com a melhoria das relações inter-coreanas e a realização da paz, prosperidade e reunificação da península coreana".

A notícia considerou a cimeira desta sexta-feira como "histórica" e especificou-se que vai decorrer no lado sul da Zona Desmilitarizada.

Ainda segundo a KCNA, depois das conversações, Kim vai plantar uma árvore com Moon, para assinalar o encontro, divulgar os resultados e participar no jantar organizado pelo dirigente sul-coreano, antes de regressar a Pyongyang.

A Coreia do Sul também divulgou detalhes do encontro, que vai ser o terceiro inter-coreano a decorrer na vila fronteiriça de Panmunjom desde a guerra entre as duas Coreias, 1953.

As conversações devem centrar-se no programa nuclear norte-coreano.

O chefe de gabinete de Moon, Im Jong-seok, avançou que Moon vai receber Kim à fronteira, após o que inspeccionarão uma guarda de honra e começarão as conversações.

A árvore a plantar, pormenorizou Im, é um pinheiro e a terra em que será plantada veio dos dois países.

