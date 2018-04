O MPLA aprovou nesta sexta-feira a realização de um congresso extraordinário na primeira quinzena de Setembro, altura em que será votada a candidatura de João Lourenço, o actual chefe de Estado, ao cargo de presidente do partido, ocupado desde 1979 por José Eduardo dos Santos.

A informação consta de uma nota enviada à agência Lusa pelo Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), no poder desde 1975, depois da reunião do bureau político do partido, que foi dirigida por José Eduardo dos Santos.

“O bureau político aprovou a proposta de resolução e o cronograma de preparação e realização do 6.º Congresso Extraordinário do partido, a ter lugar na primeira quinzena de Setembro e, consequentemente, aprovou a candidatura do camarada João Lourenço, actual vice-presidente [do partido], ao cargo de presidente do MPLA”, lê-se.

A 16 de Março, José Eduardo dos Santos anunciou a marcação de um congresso extraordinário para “resolver” a liderança no partido. Pretendia convocar a reunião para Dezembro deste ano ou Abril de 2019.

Porém, a proposta não foi bem acolhida por todas as partes dentro do partido. O MPLA ainda negou que a proposta de Eduardo dos Santos para resolver a transição da liderança tivesse sido rejeitada. Mas o porta-voz do partido, Norberto Garcia, esclareceu. "Não houve rejeição da proposta do líder, mas sim um melhoramento da mesma”.

Um comunicado divulgado após uma reunião do Comité Central anunciava que, neste mês de Maio, este órgão voltaria a reunir-se para tomar uma decisão - e foi decidido que o tempo de José Eduardo dos Santos termina em Setembro.

A polémica sobre a marcação do congresso por parte de José Eduardo dos Santos e a correcção da data deixou claro o mau estar dentro do MPLA quanto à bicefalia no poder entre o chefe de Estado e vice-presidente do MPLA, João Lourenço, e o líder do partido.

José Eduardo dos Santos, líder do MPLA desde 1979, anunciou em 2016 que deixava a vida política. A 23 de Agosto de 2017 a vitória do MPLA nas eleições gerais tornou João Lourenço Presidente do país, mas Santos manteve a chefia do partido. Quando manifestou a vontade de se manter à frente do partido até Dezembro ou Abril do ano que vem, explicou que pretendia envolver-se “pessoalmente” na preparação da "estratégia” do MPLA para as primeiras eleições autárquicas no país - que Lourenço quer realizar em 2020.

Porém, ficou agora claro, quer realizá-las sendo ele a definir a estratégia do partido que, nas eleições do ano passado, não foi além dos 61% dos votos - perdeu 10% dos votos em relação à eleição anterior.

