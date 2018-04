Os dois líderes coreanos anunciaram nesta sexta-feira, na cimeira inter-coreana, que iriam assinar um tratado de paz para pôr um fim formal à guerra, ainda este ano. Os dois países encontram-se tecnicamente em guerra desde 1953.

O documento tem o nome de “Declaração de Panmunjom [o nome do local na zona desmilitarizada entre as Coreias, onde foi também assinado o armistício de 1953] da Paz, Prosperidade e Unificação da Península Coreana”, diz a CNN, e nele é referido que “não haverá mais guerra” na península, sendo ainda referido que se trata do início de uma “nova era de paz”. Os dois representantes, Kim Jong-un e Moon Jae-in, concordam ainda com a “total desnuclearização da Península Coreana”.

“Deveríamos estar a viver em unidade”, disse Kim, depois de anunciada a declaração. “Esperámos muito tempo por este momento. Todos nós”, acrescentou, sem fazer qualquer menção à desnuclearização. Mas o sul-coreano Moon Jae-in garantiu que “não haverá mais guerra” na região e garante que ambos concordaram com a total desnuclearização, um “objectivo comum” dos dois líderes coreanos.

“A Coreia do Norte e a Coreia do Sul concordaram em procurar o apoio e cooperação da comunidade internacional na desnuclearização” da região, lê-se ainda no documento. No entanto, o termo “desnuclearização” tem significados diferentes para a Coreia do Norte e para os Estados Unidos, cujos líderes estarão reunidos em breve: para Washington, a desnuclearização significa a entrega das armas nucleares e dos sistemas de mísseis; para Pyongyang, significa que ambos os lados darão passos para acabar com as armas nucleares.

Em 1953, o armistício pôs termo às hostilidades entre Norte e Sul, mas não foi seguido de qualquer tratado de paz. Agora, tanto a Coreia do Norte como a Coreia do Sul comprometem-se a fazer “um esforço conjunto para aliviar a grave tensão militar e eliminar o perigo de guerra na Península Coreana”.

