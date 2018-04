Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, cruzou nesta sexta-feira pela primeira vez a fronteira com a Coreia do Sul, onde cumprimentou o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, no início da primeira cimeira entre as duas Coreias em mais de uma década.

O momento histórico aconteceu às 9h30 locais (1h30, hora de Lisboa). Os dois líderes sorriram e apertaram as mãos, pisaram território norte-coreano e regressaram ao Sul de mãos dadas.

Após o cumprimento, acompanhado por aplausos pelas comitivas dos dois líderes, Kim Jong-un recebeu um ramo de flores das mãos de duas crianças e seguiu, ao lado de Moon Jae-in, para uma guarda de honra.

Já depois de Kim Jong-un ter saído de Pyongyang em direcção a Panmunjom, onde decorre a cimeira, a agência estatal norte-coreana, a KCNA, adiantou que Kim vai discutir, "de coração aberto", com Moon, "todas as questões relacionadas com a melhoria das relações inter-coreanas e a realização da paz, prosperidade e reunificação da península coreana".

Há mais de dez anos que os líderes das Coreias não se encontravam pessoalmente. O grande tema da cimeira é a chamada desnuclearização da Península Coreana, omnipresente em praticamente todas as declarações diplomáticas. Trata-se de um processo que não é novo e que acompanha desde o início o desenvolvimento do programa nuclear norte-coreano. As negociações foram feitas de avanços e recuos, seguidas de trocas de acusações sobre os culpados dos falhanços.

Nesta cimeira está previsto que, depois das conversações, os dois líderes plantem uma árvore para assinalar o encontro dos líderes de duas nações que tecnicamente ainda estão em guerra.

Esta cimeira antecede um outro histórico encontro, entre o líder da Coreia do Norte e o Presidente dos Estados, que deverá realizar-se em Maio ou Junho, meses depois de Kim Jong-un e Donald Trump terem trocado ameaças e insultos, gerando receios de um conflito armado.

