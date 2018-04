Já há muitos espaços vazios no Mercado do Bolhão nesta sexta-feira que antecede o dia de encerramento do edifício, para que sejam realizadas as obras de restauro. A empreitada deverá durar, pelo menos, dois anos, e os comerciantes que pretendem regressar ao novo mercado reiniciarão a actividade já na quarta-feira, no mercado temporário que estará a funcionar no centro comercial La Vie Porto. A Câmara do Porto anunciou, entretanto, que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, estará presente na inauguração desse espaço.

Ainda se vendia alguma coisa, no Bolhão, esta sexta-feira, mas os caminhos degradados do mercado eram calcorreados, sobretudo, por turistas, que de máquina em punho registam (muitos sem o saberem) o penúltimo dia de abertura do edifício nas actuais condições. Amanhã, quando o mercado encerrar às 13h, encerra-se também ali, temporariamente, a actividade dos que hão-de regressar. Para os que não voltam, fecha-se definitivamente um ciclo. No exterior, o encerramento também acontece neste sábado, a partir das 19h, o horário habitual de fecho da maior parte das lojas.

Todos os que se irão transferir para o mercado temporário têm, depois, até 2 de Maio para se instalarem no mercado temporário, a cerca de 200 metros de distância, na Rua de Fernandes Tomás. É lá que estarão prontos para voltar os clientes, na quarta-feira, com a promessa, desde já, que terão uma visita especial. A Câmara do Porto anunciou, esta sexta-feira, que o Presidente da República irá acompanhar o presidente da autarquia, Rui Moreira, numa visita inaugural a este espaço. Os dois devem partir da porta do Mercado do Bolhão, pelas 11h, fazendo o curto trajecto até ao espaço fechado do La Vie, onde há vários meses está tudo pronto para receber vendedores e lojistas.

Dos 140 comerciantes do interior e exterior do Bolhão há 98 que pretendem regressar ao mercado, quando a empreitada de restauro estiver pronta. Destes, 82 vão estar instalados no mercado temporário até que possam voltar ao edifício centenário. O projecto de restauro, do arquitecto Nuno Valentim, deverá ser posta em prática numa empreitada orçada em 22,4 milhões de euros, que levará, no mínimo, dois anos a ser concluída. O arranque das obras foi apontado para o mês de Maio, mas ainda sem dia definitivo.

O mercado temporário vai ter horários diferenciados, com as bancas de frescos a abrirem de segunda-feira a sábado às 7h e a poderem encerrar às 21h durante a semana, se os vendedores decidirem prolongar o horário para lá das 17h actuais. Ao sábado o fecho é às 19h. As lojas poderão escolher o horário que pretendem, desde que seja entre as 8h e as 20h de segunda a sexta-feira e entre as 8h e as 18h ao sábado. O espaço está encerrado ao domingo.

