Viriato às fatias

Tróia, Praia da Caldeira

Dia 28 de Abril

Estamos no ano 147 a.C., o cenário é de guerra. A conquista romana da Península Ibérica pára diante de Viriato, o comandante que durante sete anos defendeu os lusitanos do jugo de Roma. A história é contada e recriada pelo grupo Fatias de Cá, numa versão de Carlos Carvalheiro a partir do texto de João Aguiar, que propõe uma experiência cénica imersiva onde o espectador tem lugar na acção, com um banquete pelo meio. Em pano de fundo, o enquadramento natural das Ruínas Romanas de Tróia. A viagem não fica por aqui: o programa inclui ainda uma visita arqueológica guiada ao que em tempos foi o maior centro de salgas de peixe do Império Romano.

Horário: sábado, às 18h (visita guiada) e 19h30 (espectáculo).

Bilhetes de 20€ a 30€. Grátis para crianças até aos quatro anos.

Informações e reservas: arqueologia@troiaresort.pt, reservas@fatiasdeca.net.

Foto "A Meio da Noite", uma criação de Olga Roriz

Em nome da dança

Dia 29 de Abril

Dizem que é dia de descanso mas neste domingo a ordem é para dançar (ou ver dançar). No Dia Mundial da Dança celebra-se a arte de corpo e alma, com um pé no clássico e outro no contemporâneo. No rol de propostas pelo país fora, eis algumas sugestões. No Porto, o Teatro Nacional São João abre portas A Meio da Noite, uma homenagem da coreógrafa Olga Roriz ao realizador Ingmar Bergman (às 17h, 7,50€ a 16€), o Teatro Campo Alegre apresenta Minor Matter, peça de Ligia Lewis (às 17h, 10€), e a Mala Voadora mostra The Lonely Tasks, uma série de estudos de Mara Andrade (às 15h, 5€). Ao Teatro de Vila Real chegam Contos do Abstracto + Príncipes, Heroínas, Amores Impossíveis e Outras Assombrações, coreografias de São Castro, António Cabrita e Catarina Câmara pela Companhia Nacional de Bailado (às 18h, grátis). O Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, recebe Um Saco e Uma Pedra – Peça de Dança para Ecrã, uma experiência de Tânia Carvalho (às 17h, 5€). No Convento de São Francisco, em Coimbra, Nem a Própria Ruína, uma "redenção pós-apocalíptica" de Francisco Pinho, João Dinis Pinho e Dinis Santos a partir do álbum de José Cid 10.000 Anos Depois Entre Vénus e Marte (às 18h, 8€). No Auditório Augusto Cabrita do Barreiro, a dança é outra: o palco é de Nina Kaptsova & Estrelas do Ballet Russo, num espectáculo consagrado a grandes obras do bailado clássico como O Lago dos Cisnes ou O Quebra-Nozes (às 16h, 10€ a 15€).

Foto DR

Ovibeja

Beja, Parque de Feiras e Exposições

Até 1 de Maio

Nasceu em 1984 e é uma autoridade no que às feiras agrícolas diz respeito. Da produção tradicional à investigação e evolução tecnológica, a feira que "nasce na terra e se desenvolve na cidade" leva já 35 edições. Na montra, para além dos produtos agro-alimentares e agropecuários, há uma vertente institucional onde se incluem serviços, colóquios do sector, exposições, demonstrações, festivais equestres, concursos de azeite e gado, artesanato, gastronomia e vinhos. A música não falta à chamada: o alinhamento musical conta com nomes como Richie Campbell (sábado), Buba & Amigos, com Rui Veloso, Virgem Suta, Luís Espinho, Eduardo Espinho, António Caixeiro e Grupo de Cantadores do Desassossego (domingo) e Diogo Piçarra (segunda). Tudo para mostrar a paleta de cores e sabores da região. Ou, nas palavras da organização que dão mote à festa, para mostrar todo o Alentejo deste mundo.

Horário: sábado, domingo e segunda, das 11h às 24h; terça, das 11h às 19h.

Bilhetes a 7€ (dia), 25€ (passe). Grátis para crianças até aos 12 anos

Programa completo em www.ovibeja.com

Foto Paulo Pimenta

Guarda em modo FIT

Guarda, Parque Urbano do Rio Diz

De 28 de Abril a 1 de Maio

Farta, forte, fria, fiel, formosa e… FIT. Aos cinco "F’s" que caracterizam a cidade mais alta de Portugal associa-se um outro, da Feira Ibérica de Turismo. Durante quatro dias, o turismo é a palavra de ordem e a promoção do sector a bandeira a seguir. O destaque vai para Portugal, distinguido em 2017 com o prémio Melhor Destino Turístico do Mundo pelos World Travel Awards. O mapa desta quinta edição aponta ainda para Espanha, nas direcções de Salamanca, Béjar, Extremadura e Castilla y León. Aos operadores e agentes dos dois países juntam-se recursos e animação diversa, do desporto à música passando por actividades de lazer. A ideia é fomentar a união e cooperação ibérica e aumentar os fluxos turísticos na península.

Horário: sábado, das 11h às 24h; domingo e segunda, das 12h às 24h; terça, das 12h às 20h.

Bilhetes a 2€ (dia) e 5€ (passe). Grátis para crianças até aos 12 anos

Foto

Os oleiros de Vhils

Vila Nova da Barquinha, Atalaia

Desde 16 de Abril

O que têm em comum um posto de transformação da EDP, Vhils e os oleiros? O primeiro serviu de tela à nova intervenção artística do segundo, numa homenagem ao terceiro. O resultado está à vista de todos, na Atalaia, em Vila Nova da Barquinha. Um mural "escavado" pelo artista português Vhils, nascido Alexandre Farto, onde é retratado João Caetano, o último dos oleiros da freguesia, num tributo à profissão artesanal que faz parte da herança da vila. Esta é a primeira de dez obras do projecto Artejo, que tem em vista a criação de um roteiro de street art da região e que irá integrar também trabalhos de Manuel João Vieira, Violant, Carlos Vicente e as peças presentes no Parque de Escultura Contemporânea Almourol. As intervenções são feitas ao abrigo do programa Arte Pública da Fundação EDP que, desde 2015, deixou a sua marca em 40 localidades do Algarve, Alentejo, Médio Tejo, Ribatejo e Trás-os-Montes.

Grátis

Foto Afonso Cruz Miguel Manso

Para levar à letra

Sabrosa, Espaço Miguel Torga e Auditório Municipal

De 3 a 5 de Maio

Três dias dedicados às letras na companhia de 28 autores de várias nacionalidades. O FLiD - Festival Literário Douro regressa a Sabrosa com uma carta recheada para pôr a região duriense no mapa da literatura. Afonso Cruz, Alfredo Cameirão, Alice Brito, Álvaro Laborinho Lúcio, António Ferreira, Carlos Nejar, Cláudia Clemente, Fernando António Almeida, Filipa Leal, João Morales, João Rios, João Tordo, Juan Vicente Piqueras, Luís Caetano, Luís Carlos Patraquim, Manuel Alberto Valente, Nuno Júdice, Teolinda Gersão e Tony Tcheca são alguns dos nomes convidados a participar nesta edição. Do índice fazem ainda parte conferências, leituras, lançamento de livros e um concerto de encerramento com os Galandum Galundaina.

Horário: quinta, às 17h30h; sexta, às 10h; sábado, às 10h30.

Grátis

Foto DR

Órgão no feminino

Braga, Sé Catedral, Igreja de São Vítor, Igreja do Pópulo, Igreja da Misericórdia, Igreja da Conceição, Igreja de Santa Cruz e Igreja do Salvador

Até 6 de Maio

A quinta edição do Festival Internacional de Órgão de Braga tem como nota principal a música no feminino. Pelas igrejas da cidade passam intérpretes como Isabel Albergaria, Isabel Silva, Daniela Moreira, Olga Zhukova & Orquestra Sinfonietta, Agnieszka Kosmecka, Anna Rozinska, Saskia Roures, Francisco Gil, Marisol Mendive & Orquestra da Universidade do Minho, Rute Martins, Mário Teixeira e Coro Feminino do Conservatório do Vale do Sousa, num programa maioritariamente executado e pautado por obras compostas por mulheres. O instrumento que dá nome ao festival não é o único a fazer-se ouvir: também por ali andam gaitas-de-foles, flautas transversais, oboés, saxofones, tambores ou trombones. E por falar em instrumentos, fica mais uma nota: a inauguração dos órgãos da Igreja do Pópulo e da Igreja do Salvador (marcada para os dias 28 de Abril, às 21h30, e 6 de Maio, às 18h, respectivamente).

Horário: sexta a domingo.

Grátis

Programa completo em www.festivalorgaobraga.com

