Os bilhetes para o Vinhos de Portugal no Rio (de 1 a 3 de Junho, no Rio de Janeiro) e Vinhos de Portugal em São Paulo ( de 8 a 10 de Junho, em São Paulo) começaram a ser vendidos esta semana através do site brasileiro Ingresso Certo. O preço é de 140 reais para as diversas actividades e de 180 reais para as provas especiais com o único Master of Wine de língua portuguesa, Dirceu Vianna Júnior.

Serão 80 produtores portugueses na quinta edição no Rio de Janeiro e 85, na segunda edição em São Paulo. Os eventos são uma iniciativa dos jornais PÚBLICO, O Globo e Valor Econômico e este ano contam também com a participação da Revista Época em parceria com a ViniPortugal. Serão mais de 500 rótulos à prova no Rio e quase 600 em São Paulo nestes que já são os maiores eventos de vinhos portugueses não só no Brasil mas no estrangeiro.

Haverá também seminários, cursos e provas especiais guiadas pelos jornalistas Manuel Carvalho e Alexandra Prado Coelho do PÚBLICO, Luís Lopes, Rui Falcão e o crítico do Valor Econômico, o brasileiro Jorge Lucki. No site do evento pode encontrar a programação completa.

Os eventos contam com o apoio do IVDP, das Comissões Vitivinícolas do Alentejo e do Dão, da Agência Regional de Promoção Turística Centro de Portugal, da Universidade de Coimbra, da TAP e de patrocinadores brasileiros.

