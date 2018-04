Sexta-feira foi dia de um encontro histórico entre os líderes das duas Coreias: de um lado, Kim Jong-un; do outro, Moon Jae-in. Kim atravessou a fronteira e pisou a Coreia do Sul, a primeira vez que um líder do Norte o faz desde a guerra coreana de 1953. O momento do reencontro (e de toda a pompa em seu torno), de mãos dadas, ficou registado em imagens. Durante o encontro, Kim Jong-un disse que estava a ser construída uma “nova história” nas relações entre as duas Coreias: em cima da mesa estão assuntos como a desnuclearização, a paz, a prosperidade e a reunificação da península coreana.