O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA) exige, “tal como os outros”, um “aumento real dos salários de 5%”. Os “outros” são os pilotos da TAP, e a subida real de 5% do salário (a que se soma a inflação) para este ano é o que ficou acordado entre a gestão e o Sindicato do Pilotos da Aviação Civil (SPAC). O acordo implica várias vertentes, incluindo, como referiu o PÚBLICO, aumentos salariais até 2022 e que no total chegam a 15% em termos reais (mais inflação).

Em comunicado dirigido aos seus associados, a direcção do SITAVA diz que a TAP “ou assume que todos contribuem para o sucesso e muda de atitude ou decide privilegiar apenas alguns, desprezando a maioria”.

A estratégia da empresa, diz o sindicato afecto à CGTP, pode “trazer consequências gravíssimas à estabilidade laboral”. O SITAVA, ligado ao pessoal de terra, diz ter-se reunido já nesta quinta-feira com o director-geral de manutenção e engenharia, e que já pediu um encontro formal com o presidente executivo da transportadora aérea, Antonoaldo Neves.

A TAP, diz este sindicato, declarou na última reunião entre as duas partes “que apenas aguardava a publicação dos resultados para implementar uma compensação para todos os trabalhadores de terra”. Esses resultados foram tornados públicos esta semana, com o grupo a apresentar um lucro de 21,2 milhões de euros após ter registado prejuízos nos últimos 10 anos.

Além da subida real de 5% para este ano, o SITAVA diz ainda que quer uma compensação “por tanta desconsideração acumulada”, a efectivar através do pagamento de “um salário referente a 2017 e outro referente a 2018 a pagar imediatamente, tal como os outros”.

Neste momento, também o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) está a negociar o acordo de empresa, onde se inclui a revisão da tabela salarial. O SNPVAC chegou a ter uma greve marcada para os dias 9, 10 e 11 de Fevereiro (período de férias de Carnaval) por causa do acordo de empresa, mas acabou por desmarcá-la no dia seguinte à assembleia geral que confirmou Antonoaldo Neves como novo presidente executivo.

