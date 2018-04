A ADSE (o sistema de assistência na doença dos funcionários e aposentados do Estado) anunciou, nesta sexta-feira, que celebrou acordos com quatro novos prestadores de cuidados de saúde no Norte e Centro do país, que darão acesso prioritário e descontos aos beneficiários do sistema.

Em causa estão o Hospital da Prelada e a Casa de Saúde da Boavista, no Porto, o Hospital Arrifana de Sousa, em Penafiel, e a Casa de Saúde de São Mateus, em Viseu. Estas são os primeiros prestadores a integrar a denominada “Rede de Parceiros” da ADSE, que “irá progressivamente ser alargada a um conjunto muito restrito de prestadores por todo o território nacional”, garante em comunicado o instituto que gere a ADSE.

PUB

O anúncio da criação desta rede surge na mesma semana em que a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada acusou a ADSE de romper as negociações que estavam em curso para a definição da nova tabela de preços. A APHP referia-se ao facto de o Governo estar a preparar uma alteração às tabelas através do decreto-lei de execução orçamental, fixando um limite máximo aos preços dos medicamentos, dos dispositivos médicos e das cirurgias.

PUB

A criação da “Rede de Parceiros” está prevista no plano estratégico da ADSE para os próximos três anos e tem como objectivo celebrar convenções com unidades de saúde que garantam um tratamento prioritário e com menores encargos para os beneficiários. O caminho começou a ser feito em 2017 com dois prestadores na área da oncologia (Fundação Champalimaud, em Lisboa, e a Lenitudes/Maio Clinic, em Santa Maria da Feira) que embora não integrem a rede agora criada já antes tinham adoptado um modelo semelhante de relacionamento com a ADSE.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No comunicado divulgado nesta sexta-feira – dia em que a ADSE faz 55 anos – explica-se ainda que as quatro unidades de saúde comprometem-se a não discriminar os beneficiários da ADSE e a assegurar que a generalidade dos médicos do corpo clínico se disponibilizam para prestar serviços a estes utentes.

Adicionalmente, os beneficiários terão um desconto de 50% no seu encargo nos cuidados de saúde das tabelas de medicina e de cirurgia, bem como um valor fixo de diária de internamento de 40 ou 60 euros.

A ADSE anunciou ainda que irá abrir, a 2 de Maio, uma loja de atendimento no Porto e que durante o mês de Maio o sistema de atendimento telefónico será reformulado.

PUB