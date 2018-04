Vítor Lopes assumiu esta sexta-feira o comando do Campeonato Nacional Absoluto Audi, no final da segunda volta ao campo Ribagolfe 1 (Par 72). O algarvio do CG Vilamoura, vice-campeão nacional em 2015 no Santo Estêvão Golfe, melhorou uma pancada em relação à véspera (73-72) e soma 145 (+1) para liderar com a vantagem mínima sobre o líder do primeiro dia, Daniel da Costa Rodrigues (72-74), do CG Miramar.

“É positivo, para ter a liderança é porque devo estar a fazer alguma coisa certa, mas sinto que este não é o meu melhor jogo, pois tenho estado a batalhar com os chips e com os putts”, afirmou Vítor Lopes ao Gabinete de Imprensa da FPG, ele que este ano já venceu o Internacional de Portugal. “Manter a liderança amanhã seria sempre bom, mas vou tentar afastar-me o máximo possível para ter um domingo mais folgado”, acrescentou.

Pedro Lencart, campeão em 2016, também marcou 72 para descolar do trio dos 5.º classificados rumo ao terceiro posto isolado, com 147 (+3). E no quarto lugar surgem Afonso Girão (76-72), do Oporto GC, e Ricardo Garcia (78-70), do CG Ilha Terceira. Pedro Silva (77-73), de Miramar, e Francisco Matos Coelho (74-76), de Vilamoura, partilham a sexta posição com 150. Ricardo Garcia protagonizou a melhor volta do torneio até ao momento.

Destaque ainda para José Maria Pinto Basto, do CG Estoril, com um 71 que representou uma melhoria de 10 pancadas em relação ao seu primeiro dia e que o colocou no oitavo lugar, empatado com Vasco Alves (Oporto), vice-campeão em 2017, ambos com 152. Cristiano Marcela, do ACME-Espiche, completa o top-10 com 153 (77-76).

Na prova feminina, a campeã em título Leonor Bessa, de Miramar, repetiu o 73 da jornada inaugural e, somando 146 (+2), consolidou fortemente a liderança. No fim da primeira volta, tinha cinco pancadas de vantagem sobre Sofia Barroso Sá (Quinta do Peru), agora entra no fim-de-semana com 11 shots à melhor sobre Sara Gouveia (Clube Laranjas), que, com 79-78, tem um agregado de 157 (+13). Leonor Medeiros (80-79), da Quinta do Peru, e Ana da Costa Rodrigues (80-79), de Miramar, são terceiras classificadas com 159.

