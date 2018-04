Foi divulgado nesta sexta-feira o essencial do relatório final sobre a queda do avião que transportava a equipa de futebol da Chapecoense e o cenário traçado inicialmente confirma-se: a aeronave voou com 2303 quilos de combustível abaixo do mínimo obrigatório. A entrada do aparelho em registo de emergência, de resto, deu-se 40 minutos antes do acidente que vitimou 71 pessoas, em 28 de Novembro de 2016.

PUB

Os cálculos realizados a partir da análise da caixa negra não deixam margem para dúvidas e ajudam a dar corpo às suspeitas já há muito levantadas. O British Aerospace 146 que fazia a ligação entre Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, e Rionegro, na Colômbia, não cumpriu as normais de segurança internacionais, que estipulam que um voo deve ter combustível suficiente não só para chegar ao aeroporto de destino, mas também para aterrar num aeroporto alternativo em caso de necessidade, e ainda mais 30 minutos de reserva.

Na prática, o mínimo que a aeronave da LaMia (voo 2933) deveria ter carregado naquele dia eram 11.603 quilos de combustível, e não os 9300 que de facto tinha nos depósitos.

PUB

PUB